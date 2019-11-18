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Каждый четвертый пользователь интернета в Тюмени хочет встретиться с Дедом Морозом

18 ноября 2019, 11:31
Фото: Наш город / 1Mi
Полчетверти интернет-аудитории хотело бы встретиться с Дед Морозов в Тюмени
Ко дню рождения Деда Мороза (18 ноября) в России составили рейтинг городов, где люди хотели бы встретиться с главным сказочным персонажем Нового года.
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Тюмень

Ко дню рождения Деда Мороза, который отмечается 18 ноября в России составили рейтинг городов, где люди хотели бы с ним встретиться. Опрос проводился среди пользователей социальных сетей.

В Тюмень приедет Дед Мороз из Великого Устюга
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По итогам опроса, Тюмень заняла третье место. Также на третьей позиции находится Казань. В этих городах проголосовало 10,87% аудитории. Больше всего желают встречи с зимним волшебником жители Санкт-Петербурга, об этом сообщило 26,09% респондентов. На втором месте — Москва. В российской столице такое мнение высказали 15,22% аудитории.

С 9 ноября по стране началось шествие Деда Мороза из Великого Устюга. В рамках своего турне волшебник посетит 28 городов.

В этом году свой день рождения Дед Мороз отмечает в Новосибирске.

#Новости#Тюменская область#Соцсети#Великий Устюг#Дед Мороз#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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