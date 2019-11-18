Каждый четвертый пользователь интернета в Тюмени хочет встретиться с Дедом Морозом

По итогам опроса, Тюмень заняла третье место. Также на третьей позиции находится Казань. В этих городах проголосовало 10,87% аудитории. Больше всего желают встречи с зимним волшебником жители Санкт-Петербурга, об этом сообщило 26,09% респондентов. На втором месте — Москва. В российской столице такое мнение высказали 15,22% аудитории.