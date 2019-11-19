Тоболяк ушёл от конфликта, угнав машину своей девушки

Девушка поссорилась со своим парнем, потому что тот, будучи в состоянии алкогольного опьянения, учинил скандал в кругу друзей. 21-летний пьяный тоболяк в пылу агрессии разбил в машине два окна, а затем схватил ключи и уехал с автозаправки. Полицейские угнанный автомобиль обнаружили в одном из микрорайонов города. Для дальнейшего разбирательства угонщика доставили в отдел полиции. Ему назначен административный арест 10 суток. Также возбуждено уголовное дело, согласно которому тоболяку грозит до 5 лет тюремного заключения.