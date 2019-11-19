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Тоболяк ушёл от конфликта, угнав машину своей девушки

19 ноября 2019, 11:50
Фото: Наш город / 1Mi
Тоболяк ушёл от конфликта, угнав машину своей девушки
В Тобольске молодой человек угнал машину своей девушки.

В Тобольске молодой человек угнал машину своей девушки. Инцидент произошёл после ссоры молодой пары на одной из автозаправочных станций Тобольска. Оставшись без транспортного средства, девушка позвонила в полицию.

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Девушка поссорилась со своим парнем, потому что тот, будучи в состоянии алкогольного опьянения, учинил скандал в кругу друзей. 21-летний пьяный тоболяк в пылу агрессии разбил в машине два окна, а затем схватил ключи и уехал с автозаправки. Полицейские угнанный автомобиль обнаружили в одном из микрорайонов города. Для дальнейшего разбирательства угонщика доставили в отдел полиции. Ему назначен административный арест 10 суток. Также возбуждено уголовное дело, согласно которому тоболяку грозит до 5 лет тюремного заключения.

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