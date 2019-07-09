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В Тюмени почти на треть участились случаи угонов велосипедов

9 июля 2019, 07:15
Фото: pixabay.com
В этом сезоне в Тюмени на 30% по сравнению с прошлым годом возросло количество угонов велосипедов. К настоящему моменту зарегистрировано уже 140 случаев. Каждый день в областной столице как минимум один житель становится жертвой велопохитителей.
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Тюмень

По словам экспертов и сотрудников полиции, для злоумышленников не становится преградой использование хозяином двухколесного транспорта противоугонных тросов – их легко перекусить, особенно бюджетные версии.

В Тюмени воруют не только велосипеды, оставленные без присмотра возле магазинов, парков, но и со специальных парковок в общественных местах и из закрытых подъездов.

Чтобы избежать потери велосипеда, его рекомендуется не оставлять без присмотра и заносить домой, а не оставлять в подъезде.

По словам экспертов и сотрудников полиции, большинство краж можно было избежать, если бы владельцы велосипедов были более бдительными.

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#Новости#Кражи#Велосипеды#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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