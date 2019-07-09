В Тюмени почти на треть участились случаи угонов велосипедов

В этом сезоне в Тюмени на 30% по сравнению с прошлым годом возросло количество угонов велосипедов. К настоящему моменту зарегистрировано уже 140 случаев. Каждый день в областной столице как минимум один житель становится жертвой велопохитителей.

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