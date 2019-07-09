В Тюмени почти на треть участились случаи угонов велосипедов

По словам экспертов и сотрудников полиции, для злоумышленников не становится преградой использование хозяином двухколесного транспорта противоугонных тросов – их легко перекусить, особенно бюджетные версии.
В Тюмени воруют не только велосипеды, оставленные без присмотра возле магазинов, парков, но и со специальных парковок в общественных местах и из закрытых подъездов.
Чтобы избежать потери велосипеда, его рекомендуется не оставлять без присмотра и заносить домой, а не оставлять в подъезде.
По словам экспертов и сотрудников полиции, большинство краж можно было избежать, если бы владельцы велосипедов были более бдительными.