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Руководство тюменского детского сада оштрафовали за тараканов в пищеблоке

19 ноября 2019, 11:00
Фото: 1Mi
В тюменском детсаде обнаружили тараканов. Заведующую дошкольного учреждения оштрафовали на 100 тыс. рублей.
Сюжет
Тюмень

По данным Роспотребнадзора, тараканов обнаружили в пищеблоке дошкольного учреждения. Отмечается, что ловушка для насекомых была переполнена. Санитарные правила предполагают, что при обнаружении насекомых заведующая дошкольным учреждением должна была принять незамедлительные меры.

На суде выяснилось, что руководству детсада неоднократно делали замечания по ситуации в пищеблоке. Заведующая предположила, что тараканы могли перебраться в детский сад из соседнего жилого дома.

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Городской суд принял решение оштрафовать главу детсада на 100 тыс. рублей.

#Новости#Штрафы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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