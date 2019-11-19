Руководство тюменского детского сада оштрафовали за тараканов в пищеблоке

По данным Роспотребнадзора, тараканов обнаружили в пищеблоке дошкольного учреждения. Отмечается, что ловушка для насекомых была переполнена. Санитарные правила предполагают, что при обнаружении насекомых заведующая дошкольным учреждением должна была принять незамедлительные меры.