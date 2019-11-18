nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

350 детей в Ямальском микрорайоне пойдут в новый детский сад

18 ноября 2019, 08:14
Фото: Наш город / 1Mi
350 детей из Ямальского микрорайона в 2020 году пойдут в новый детский сад
В Тюмени в микрорайоне Ямальский приступили к строительству нового детского сада.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени в микрорайоне Ямальский, в квартале улиц Николая Ростовцева, Монтажников и Федюнинского, приступили к строительству нового детского сада.

Все справки есть: тюменец будет судиться с детским садом из-за пробы Манту
Узнать подробнее

Новый детский сад рассчитан на полнодневное пребывание детей в составе 14 групп, в том числе и ясельного типа. Вместимость учреждения - до 350 человек.

В детском саду будут работать специализированные залы: музыкальный, физкультурный, кабинет коррекции речи и изостудия. Все помещения оборудуют регулируемой мебелью. Также в учреждении будет организован пищевой и медицинский блок.

На улице будут размещены четыре групповые детские площадки с теневым навесом, а также физкультурные площадки с покрытием из резиновой плитки и спортивным оборудованием.

Срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2020 года.

В рамках национальных проектов до 2024 года в Тюменской области предусмотрено строительство 26 детских садов.

#Новости#Тюменская область#Детские сады#Ямальский микрорайон#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25