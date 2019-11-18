350 детей в Ямальском микрорайоне пойдут в новый детский сад

В Тюмени в микрорайоне Ямальский, в квартале улиц Николая Ростовцева, Монтажников и Федюнинского, приступили к строительству нового детского сада.
Новый детский сад рассчитан на полнодневное пребывание детей в составе 14 групп, в том числе и ясельного типа. Вместимость учреждения - до 350 человек.
В детском саду будут работать специализированные залы: музыкальный, физкультурный, кабинет коррекции речи и изостудия. Все помещения оборудуют регулируемой мебелью. Также в учреждении будет организован пищевой и медицинский блок.
На улице будут размещены четыре групповые детские площадки с теневым навесом, а также физкультурные площадки с покрытием из резиновой плитки и спортивным оборудованием.
Срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2020 года.
В рамках национальных проектов до 2024 года в Тюменской области предусмотрено строительство 26 детских садов.