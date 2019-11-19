Ростов-на-Дону стал лидером по числу «точек кипения»

Основными направлениями работы станут оптимизации механизмов поддержки бизнеса, реализация лучших проектов регионального развития (например, в туризме, сельском хозяйстве, несырьевом экспорте), развитие технологического предпринимательства.
Старт работы первой в регионе «Точки кипения» стал частью нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и проектов местного значения, список которых был утвержден губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
Как рассказал министр экономразвития региона Максима Папушенко, главной задачей сейчас является привлечение профессиональных сообществ к развитию области. Акцент на задачах национального проекта был нужен для борьбы за лидерство в данных направлениях, подчеркнул он.
По информации rostovgazeta.ru, в ходе открытия «Точки кипения» обсуждались туристические перспективы Донского края, вопросы инновационной экономики, новых принципов образования и высокотехнологичного предпринимательства и другие. Кроме этого, во время мероприятия прошли различные мастер-классы, панельные дискуссии, семинары, круглые столы и другие тематические площадки.
На сегодняшний день Ростовский регион является лидером по открытым «точкам». Пять из них работают на базе вузов для развития университетской среды. Шестая открыта в Ростове-на-Дону. Планируется, что она объединит различные сообщества города.
По мнению спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, теперь очень важно качество работы во всех «точках» региона.
До конца текущего года в новой ростовской «Точке кипения» планируется организовать более тридцати мероприятий.
Непосредственную поддержку «точкам оказывает» «Платформа НТИ» - масштабная площадка по обмену опытом. Похожие «точки» открыты во многих крупных городах РФ, таких как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток.
На мероприятия «Точки кипения» можно зарегистрироваться на сайте Leader-ID.ru.