Ростов-на-Дону стал лидером по числу «точек кипения»

По информации rostovgazeta.ru, в ходе открытия «Точки кипения» обсуждались туристические перспективы Донского края, вопросы инновационной экономики, новых принципов образования и высокотехнологичного предпринимательства и другие. Кроме этого, во время мероприятия прошли различные мастер-классы, панельные дискуссии, семинары, круглые столы и другие тематические площадки.