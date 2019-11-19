Делегация из Тюменской области приняла участие в международном культурном форуме

Национальный проект «Культура» стал одной из самых обсуждаемых тем форума. Большое внимание было уделено вопросу цифровизации культуры.
Часть мероприятий форума была посвящена завершению Года театра в стране. На исторической сцене Мариинского театра опустили занавес Всероссийского театрального марафона. Участниками события стали театральные деятели со всей России. В торжественной церемонии закрытия марафона, а также в работе секции «Музыка», возглавляемой Денисом Мацуевым, участие приняли представители Тюменского концертно-театрального объединения.
В рамках форума было объявлено, что Тюменская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры.
«Это результат всей команды: учреждений культуры, муниципальных образований, каждого сотрудника сферы культура», – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
Большое значение в получении статуса региона-лидера оказал национальный проект «Культура», реализация которого задаёт всей отрасли динамичный ритм развития.