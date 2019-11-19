Делегация из Тюменской области приняла участие в международном культурном форуме

С 14 по 16 ноября в в Санкт-Петербурге прошел VIII международный культурный форум. за три дня фестиваль посетило более 35 тысяч человек из 96 стран. Наш регион на форуме представили руководители и сотрудники учреждений культуры и искусства во главе с директором департамента культуры Тюменской области Еленой Майер.

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