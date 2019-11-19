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Делегация из Тюменской области приняла участие в международном культурном форуме

19 ноября 2019, 07:44
Фото: Правительство Тюменской области
С 14 по 16 ноября в в Санкт-Петербурге прошел VIII международный культурный форум. за три дня фестиваль посетило более 35 тысяч человек из 96 стран. Наш регион на форуме представили руководители и сотрудники учреждений культуры и искусства во главе с директором департамента культуры Тюменской области Еленой Майер.

Национальный проект «Культура» стал одной из самых обсуждаемых тем форума. Большое внимание было уделено вопросу цифровизации культуры.

Часть мероприятий форума была посвящена завершению Года театра в стране. На исторической сцене Мариинского театра опустили занавес Всероссийского театрального марафона. Участниками события стали театральные деятели со всей России. В торжественной церемонии закрытия марафона, а также в работе секции «Музыка», возглавляемой Денисом Мацуевым, участие приняли представители Тюменского концертно-театрального объединения.

В рамках форума было объявлено, что Тюменская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры.

«Это результат всей команды: учреждений культуры, муниципальных образований, каждого сотрудника сферы культура», – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Большое значение в получении статуса региона-лидера оказал национальный проект «Культура», реализация которого задаёт всей отрасли динамичный ритм развития.

#Новости#Касается каждого#Ирина Швецова#Культура
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