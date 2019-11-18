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Захарова рассказала о совместной работе с главой МИД

18 ноября 2019, 10:03
Фото: mid.ru
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, совместная работа с главой ведомства Сергеем Лавровым показала ей, что такое «высший пилотаж» в дипломатической деятельности.

Она отметила, что сотрудничество стало для неё целым миром опыта и знаний, сообщает News.ru. Лавров является стопроцентным авторитетом как для дружественных государств, так и для всех остальных, добавила Захарова.

Представитель ведомства также рассказала, что давала ему послушать демо-версию своей композиции «Верните память». Лавров тогда ответил ей: «Быстрее публикуй».

Захарова отметила, что глава МИД проявляет большую душевную щедрость, когда дело касается поддержки творчества. Ему нравится видеть искренние намерения в людях. Часто начинающие дипломаты обращаются за советами и поддержкой к Лаврову и всегда находят её.

Захарова также отметила, что глава ведомства является человеком широкой души и всесторонней эрудиции. «Такое встречается нечасто», добавила она.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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