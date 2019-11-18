Захарова рассказала о совместной работе с главой МИД

Она отметила, что сотрудничество стало для неё целым миром опыта и знаний, сообщает News.ru. Лавров является стопроцентным авторитетом как для дружественных государств, так и для всех остальных, добавила Захарова.
Представитель ведомства также рассказала, что давала ему послушать демо-версию своей композиции «Верните память». Лавров тогда ответил ей: «Быстрее публикуй».
Захарова отметила, что глава МИД проявляет большую душевную щедрость, когда дело касается поддержки творчества. Ему нравится видеть искренние намерения в людях. Часто начинающие дипломаты обращаются за советами и поддержкой к Лаврову и всегда находят её.
Захарова также отметила, что глава ведомства является человеком широкой души и всесторонней эрудиции. «Такое встречается нечасто», добавила она.