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В Тюмени загорелась крыша многоэтажного жилого дома

18 ноября 2019, 08:36
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени загорелась крыша многоэтажного жилого дома
Сегодня утром загорелась кровля дома №86 по улице Республики.
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Тюмень

Сегодня около 10 утра загорелась кровля дома №86 по улице Республики. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС Тюмени сообщает Megatyumen.ru.

В МЧС пояснили, что пожарных вызвали из-за дыма на кровле. В дальнейшем спасатели выяснили, что горит деревянная обрешетка.

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Для пожаротушения воспользовались 3 единицами спецтехники и 9 единицами основной техники. В ликвидации возгорания приняли участие 30 человек личного состава. Пожар потушили к 10:21. Открытое горение локализовали к 10:24.

Жильцы, почуяв запах гари, сами вышли из дома, поэтому эвакуация людей из здания не понадобилась.

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