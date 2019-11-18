В Тюмени загорелась крыша многоэтажного жилого дома

Сегодня около 10 утра загорелась кровля дома №86 по улице Республики. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС Тюмени сообщает Megatyumen.ru.
В МЧС пояснили, что пожарных вызвали из-за дыма на кровле. В дальнейшем спасатели выяснили, что горит деревянная обрешетка.
Для пожаротушения воспользовались 3 единицами спецтехники и 9 единицами основной техники. В ликвидации возгорания приняли участие 30 человек личного состава. Пожар потушили к 10:21. Открытое горение локализовали к 10:24.
Жильцы, почуяв запах гари, сами вышли из дома, поэтому эвакуация людей из здания не понадобилась.