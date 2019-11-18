В общежитии на Комбинатской обнаружили тело тюменца

Местные жители сообщили, что около 20:40 к дому подъехали машины скорой помощи и МВД. Известно, что мужчине 41 год, его смерть не носит криминальный характер.
По информации 72.ру, за несколько часов до гибели мужчина выгуливал собаку и разговаривал по телефону. В квартиру он переехал пару месяцев назад. Обстоятельства смерти горожанина выясняются.
В конце сентября в Тюмени из окна дома на улице Менделеева, 16 выпал мужчина. Очевидцы вызвали скорую помощь, но медики ничем помочь горожанину не смогли.