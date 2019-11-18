nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В общежитии на Комбинатской обнаружили тело тюменца

18 ноября 2019, 10:44
Фото: 72.ru
В Тюмени 17 ноября полиция обнаружила тело мужчины в общежитии на улице Комбинатской.
Сюжет
Тюмень

Местные жители сообщили, что около 20:40 к дому подъехали машины скорой помощи и МВД. Известно, что мужчине 41 год, его смерть не носит криминальный характер.

По информации 72.ру, за несколько часов до гибели мужчина выгуливал собаку и разговаривал по телефону. В квартиру он переехал пару месяцев назад. Обстоятельства смерти горожанина выясняются.

Следователи выясняют причины гибели мужчины в центре Тюмени
Узнать подробнее

В конце сентября в Тюмени из окна дома на улице Менделеева, 16 выпал мужчина. Очевидцы вызвали скорую помощь, но медики ничем помочь горожанину не смогли.

#Новости#Гибель человека#ЧП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25