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Резкое понижение температуры воздуха ожидается с 19 по 21 ноября в Тюмени

18 ноября 2019, 17:00
Фото: pixabay.com
В Тюмени с 19 по 21 ноября резко понизится температура воздуха. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду.
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Тюмень

Во вторник в городе похолодает до – 24 градусов. Северный ветер с порывами до 11 метров в секунду не принесёт с собой осадков. Атмосферное давление повысится до 773 миллиметров ртутного столба.

С 20 ноября тюменцев ждёт небольшое потепление до – 19 градусов. В четверг температура воздуха начнёт постепенно расти. К 14:00 в областной столице ожидается облачная погода и – 12 градусов, ветер западный 6 метров в секунду.

В воскресенье в городе ожидается сильный снегопад и до 4 мм осадков. Температура повысится до – 3 градусов. Пасмурная погода будет наблюдаться на протяжении всего дня.

#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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