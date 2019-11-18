Резкое понижение температуры воздуха ожидается с 19 по 21 ноября в Тюмени

Во вторник в городе похолодает до – 24 градусов. Северный ветер с порывами до 11 метров в секунду не принесёт с собой осадков. Атмосферное давление повысится до 773 миллиметров ртутного столба.
С 20 ноября тюменцев ждёт небольшое потепление до – 19 градусов. В четверг температура воздуха начнёт постепенно расти. К 14:00 в областной столице ожидается облачная погода и – 12 градусов, ветер западный 6 метров в секунду.
В воскресенье в городе ожидается сильный снегопад и до 4 мм осадков. Температура повысится до – 3 градусов. Пасмурная погода будет наблюдаться на протяжении всего дня.