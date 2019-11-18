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На дорогах Тюменской области из-за холода объявлен режим повышенной готовности

18 ноября 2019, 12:31
Фото: pixabay.com
На федеральных трассах Тюменской области вводится режим повышенной готовности. С 19 ноября в регионе ожидается холодная погода.

Температура воздуха в регионе может снизиться до – 30 градусов. Резкое ухудшение погоды произойдёт утром. «Уралуправтодор» просит водителей по возможности отказаться от дальних поездок на машине. Если выезд отложить невозможно, то необходимо взять с собой теплые вещи, зарядить мобильный телефон, запастись продуктами и топливом. Холодная погода продержится до 21 ноября.

В Тюменской области организовано круглосуточное патрулирование. Спасатели будут выявлять автомобилистов, которым требуется помощь на дороге. Сообщить о нештатной ситуации автомобилисты могут по телефону 8-800-200-63-06.

#Новости#Тюменская область#Погода#Дороги#Александр Мязин#Общество
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