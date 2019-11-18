На дорогах Тюменской области из-за холода объявлен режим повышенной готовности

Температура воздуха в регионе может снизиться до – 30 градусов. Резкое ухудшение погоды произойдёт утром. «Уралуправтодор» просит водителей по возможности отказаться от дальних поездок на машине. Если выезд отложить невозможно, то необходимо взять с собой теплые вещи, зарядить мобильный телефон, запастись продуктами и топливом. Холодная погода продержится до 21 ноября.