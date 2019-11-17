Рейтинг Натальи Комаровой на Бирже губернаторов упал

Нескольким СМИ накануне ежегодной пресс-конференции главы ХМАО Натальи Комаровой было отказано в посещении мероприятия. Такое решение представители власти объяснили «пометками в списке аккредитованных СМИ от службы безопасности губернатора». Выяснилось, что подобной службы не существует, допуск на пресс-конференцию осуществлял департамент общественных и внешних связей ХМАО. Прошедшим на конференцию СМИ разрешалось задавать вопросы, заранее согласованные при аккредитации.