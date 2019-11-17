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Рейтинг Натальи Комаровой на Бирже губернаторов упал

17 ноября 2019, 11:06
Фото: Правительство ХМАО-Югры
Рейтинг Натальи Комаровой на Бирже губернаторов упал
Политические акции губернатора ХМАО-Югры на «Бирже Губернаторов» телеграм-канала «Полит Брокер» упали из-за отбора СМИ.
Сюжет
ХМАО

«Политические акции губернатора ХМАО-Югры на «Бирже Губернаторов» телеграм-канала «Полит Брокер» стали падать по причине предварительной модерации вопросов, а также недопуска ряда СМИ на пресс-конференцию», - сообщает ИА «Муксун.fm».

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Нескольким СМИ накануне ежегодной пресс-конференции главы ХМАО Натальи Комаровой было отказано в посещении мероприятия. Такое решение представители власти объяснили «пометками в списке аккредитованных СМИ от службы безопасности губернатора». Выяснилось, что подобной службы не существует, допуск на пресс-конференцию осуществлял департамент общественных и внешних связей ХМАО. Прошедшим на конференцию СМИ разрешалось задавать вопросы, заранее согласованные при аккредитации.

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