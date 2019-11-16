В Тобольске офтальмологи владеют новейшим методом лечения катаракты

В офтальмологическом отделении областной больницы № 3 Тобольска на мировом уровне проводят операции по лечению катаракты.
Как сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ№ 3», в больнице планируют ввести метод мультифокальной коррекции зрения. Пациенту имплантируются монофокальные хрусталики, которые открывают ему обзор на одно расстояние, а для рассмотрения предметов вблизи пациент может воспользоваться очками для зрения.
В России это новое направление. Во всём мире такие линзы стали использовать несколько лет назад. 80% оборудования для реализации этого метода уже имеется.
В год за помощью к офтальмологу в ОБ № 3 обращаются около 650 пациентов с заболеванием катаракты. Без хирургического лечения заболевание чревато развитием слепоты.
В Тюменской области стараются внедрять самые современные технологии, и поддержка правительства Тюменской области в этом вопросе огромная. Большое значение имеет и возможность приобретения новейшего медицинского оборудования для больниц и поликлиник в рамках национального проекта «Здравоохранения».