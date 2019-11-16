nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тобольске офтальмологи владеют новейшим методом лечения катаракты

16 ноября 2019, 13:00
Фото: Наш город / 1Mi
В Тобольске офтальмологи владеют новейшим методом лечения катаракты
В офтальмологическом отделении областной больницы № 3 Тобольска планируют ввести метод мультифокальной коррекции зрения.

В офтальмологическом отделении областной больницы № 3 Тобольска на мировом уровне проводят операции по лечению катаракты.

Как сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ№ 3», в больнице планируют ввести метод мультифокальной коррекции зрения. Пациенту имплантируются монофокальные хрусталики, которые открывают ему обзор на одно расстояние, а для рассмотрения предметов вблизи пациент может воспользоваться очками для зрения.

Офтальмологи ОКБ №1 помогли девушке с редким генетическим заболеванием
Узнать подробнее

В России это новое направление. Во всём мире такие линзы стали использовать несколько лет назад. 80% оборудования для реализации этого метода уже имеется.

В год за помощью к офтальмологу в ОБ № 3 обращаются около 650 пациентов с заболеванием катаракты. Без хирургического лечения заболевание чревато развитием слепоты.

В Тюменской области стараются внедрять самые современные технологии, и поддержка правительства Тюменской области в этом вопросе огромная. Большое значение имеет и возможность приобретения новейшего медицинского оборудования для больниц и поликлиник в рамках национального проекта «Здравоохранения».

#Новости#Медицина#Тюменская область#Тобольск#Офтальмология#Тюмень#Касается каждого#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25