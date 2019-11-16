В Тобольске офтальмологи владеют новейшим методом лечения катаракты

Как сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ№ 3», в больнице планируют ввести метод мультифокальной коррекции зрения. Пациенту имплантируются монофокальные хрусталики, которые открывают ему обзор на одно расстояние, а для рассмотрения предметов вблизи пациент может воспользоваться очками для зрения.