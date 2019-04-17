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Офтальмологи ОКБ №1 помогли девушке с редким генетическим заболеванием

17 апреля 2019, 10:41
Фото: pixabay.com
В ОКБ №1 врачи помогли молодой девушке с редким синдромом Ушера. Отмечается, что это генетическое заболевание, оно проявляется с потерей слуха и зрения.
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Тюмень

Медики отмечают, что полностью излечить заболевание не представляется возможным. Основной задачей офтальмологов было восстановление зрения пациентки и предотвращение кровоизлияния.

Сразу диагностировать редкий синдром не удалось. На консультацию в Тюмень девушка попала из другого города. После тщательных анализов специалистам удалось установить диагноз и проработать план лечения болезни.

Операция была малотравмотичной. В ходе операции удалось остановить кровоизлияние в одном глазу через небольшой развез в 0,4 мм. Была удалено лишняя кровь. В результате девушка стала видеть гораздо лучше. Медики отмечают, что сейчас она может видеть вторую строчку таблицы Сивцева.

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#Новости#ОКБ №1#Тюмень#Александр Мязин#Технологии
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