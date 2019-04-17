Офтальмологи ОКБ №1 помогли девушке с редким генетическим заболеванием

Медики отмечают, что полностью излечить заболевание не представляется возможным. Основной задачей офтальмологов было восстановление зрения пациентки и предотвращение кровоизлияния.
Сразу диагностировать редкий синдром не удалось. На консультацию в Тюмень девушка попала из другого города. После тщательных анализов специалистам удалось установить диагноз и проработать план лечения болезни.
Операция была малотравмотичной. В ходе операции удалось остановить кровоизлияние в одном глазу через небольшой развез в 0,4 мм. Была удалено лишняя кровь. В результате девушка стала видеть гораздо лучше. Медики отмечают, что сейчас она может видеть вторую строчку таблицы Сивцева.