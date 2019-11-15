Хостелы в Тюмени используются в основном для размещения рабочих строительных компаний

«Сейчас не только хостелы запрещены в жилых, многоквартирных домах, но и гостиницы. Нужно жилое помещение переводить в нежилое, если это возможно. А возможно в тех случаях, когда средства размещения находятся над нежилым помещением. Например, второй этаж над нежилым. Должен быть отдельный вход. Почему приняли этот закон? Потому что те квартиры, которые посуточные, предприниматели стали называть предприятиями гостиничного типа, они, конечно, мешали жителям. Потому, что там размещались постоянно новые люди, которые и звуковой режим нарушали, и чистоту, и порядок. Людям было неудобно жить с такими соседями», - объяснила Ирина Косогорова.