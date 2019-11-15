Хостелы в Тюмени используются в основном для размещения рабочих строительных компаний

Гостиницы от хостелов отличаются тем, что в них допускается размещение от одного до четырех человек. В гостиничных номерах обязательно должна быть прикроватная тумбочка, чтобы было комфортно. В гостинице есть норма, что на одного человека должно быть не менее шести квадратов площади.
У хостелов такого требования нет. Там могут быть многоярусные кровати, и санузел может быть только один на этаже или больше, все зависит от количества мест. Один санузел на 10-20 человек, точно также и душевая. Если речь идет о гостиницах, то, как правило, это комфортное размещение в самом номере и там же санузел.
Журналист «Нашего города» спросил о том, отразилось ли принятие закона, который запрещает размещение хостелов в жилых многоквартирных домах, на этом бизнесе.
По словам эксперта, этот бизнес занимает в Тюмени очень незначительную часть от гостиничного бизнеса. И в жилых домах размещались преимущественно предприятия гостиничного типа.
«Сейчас не только хостелы запрещены в жилых, многоквартирных домах, но и гостиницы. Нужно жилое помещение переводить в нежилое, если это возможно. А возможно в тех случаях, когда средства размещения находятся над нежилым помещением. Например, второй этаж над нежилым. Должен быть отдельный вход. Почему приняли этот закон? Потому что те квартиры, которые посуточные, предприниматели стали называть предприятиями гостиничного типа, они, конечно, мешали жителям. Потому, что там размещались постоянно новые люди, которые и звуковой режим нарушали, и чистоту, и порядок. Людям было неудобно жить с такими соседями», - объяснила Ирина Косогорова.
По словам эксперта, в Тюмени хостелы не очень прижились. Наши предприниматели рассчитывали, что к нам будет большой студенческий поток, но не получилось.
«В основном такие помещения берут строительные компании для своих рабочих. У них, как правило, никаких претензий к комфорту нет, и они там живут. Поэтому, нормальных, цивилизованных хостелов, как в европейской части России, где развит туризм, у нас нет. Всего в Тюмени их примерно десяток», - пояснила «Нашему городу» Ирина Косогорова.