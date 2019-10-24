nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За взятку чиновнице в Тюменской области оштрафовали директора учебного центра

24 октября 2019, 04:20
Фото: 1Mi
АНО «Сибирский учебный центр СПАС» наказали за взятку чиновнице, которую, по версии следствия, передала директор организации.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что в апреле через посредников глава организации передала 330 тыс. рублей в качестве взятки бывшему замглавы Заводоуковского городского округа.

За эти деньги теперь уже бывшая чиновница должна была посодействовать в заключении договоров на повышение квалификации работников детсадов и школ. По данному факту было возбуждено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Материалы дела по существу рассматривал мировой судья Заводоуковского района Тюменской области, который постановил оштрафовать организацию на 500 тыс. рублей.

Ранее суд за получение взяток от предпринимателей оштрафовал на 2,4 млн рублей бывшую замглавы Заводоуковского городского округа.

Материалы по теме
Брала взятки: в Тюменской области чиновница обогатилась на миллионы рублей
#Новости#Штрафы#Взятки#Суды#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25