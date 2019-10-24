За взятку чиновнице в Тюменской области оштрафовали директора учебного центра

Из материалов уголовного дела следует, что в апреле через посредников глава организации передала 330 тыс. рублей в качестве взятки бывшему замглавы Заводоуковского городского округа.
За эти деньги теперь уже бывшая чиновница должна была посодействовать в заключении договоров на повышение квалификации работников детсадов и школ. По данному факту было возбуждено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
Материалы дела по существу рассматривал мировой судья Заводоуковского района Тюменской области, который постановил оштрафовать организацию на 500 тыс. рублей.
Ранее суд за получение взяток от предпринимателей оштрафовал на 2,4 млн рублей бывшую замглавы Заводоуковского городского округа.