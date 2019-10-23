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Дачники в ДНТ Мичуринец-2 платят миллионы за железные опоры и мусор

23 октября 2019, 12:51
Фото: pixabay.com
Тюменские дачники много лет платили по 2,5 млн рублей в год за установку железных опор и 660 тыс. на трубы, которые не установлены.

В ДНТ Мичуринец-2 (около поселка Андреевский) обсуждают сметы и траты председателя. Собственникам участков удалось узнать, что за вывоз мусора товарищество платит 2,4 млн рублей в год, однако по данным регоператора по нормативу уплачено 1,2 млн руб. В 2020 году подобные расходы вновь заложены для оплаты. В настоящее время члены ДТН собирают группу участников для изменения бюджета товарищества. Между тем оппоненты председателя блокируются в официальной группе в Вайбере.

«Вот везде одно и то же - в дачных кооперативах, в гаражных, в УК. Зачем эти образования, как кооперативы и товарищества вообще нужны?», - отмечает пользователь тюменского паблика.

Тюменцы отмечают, что подобная ситуация с «поборами» не нова.

#Новости#Тюменцы#Дачники#Дачи#Александр Мязин#Общество
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