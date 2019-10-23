Дачники в ДНТ Мичуринец-2 платят миллионы за железные опоры и мусор

В ДНТ Мичуринец-2 (около поселка Андреевский) обсуждают сметы и траты председателя. Собственникам участков удалось узнать, что за вывоз мусора товарищество платит 2,4 млн рублей в год, однако по данным регоператора по нормативу уплачено 1,2 млн руб. В 2020 году подобные расходы вновь заложены для оплаты. В настоящее время члены ДТН собирают группу участников для изменения бюджета товарищества. Между тем оппоненты председателя блокируются в официальной группе в Вайбере.