Пропавшую несовершеннолетнюю из Ижевска нашли в Тюмени

После этого телефон девочка не выключала, но и о своем местонахождении не сообщала. Сотрудники транспортной полиции выяснили, что несовершеннолетняя находится в поезде «Москва - Барнаул». Когда состав прибыл в Тюмень, полицейские сняли несовершеннолетнюю с поезда и доставили в подразделение по делам несовершеннолетних Тюменского ЛО МВД России на транспорте.