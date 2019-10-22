Пропавшую несовершеннолетнюю из Ижевска нашли в Тюмени

В Тюмени полицейские сняли с поезда «Москва - Барнаул» 15-летнюю школьницу, которую разыскивали в Ижевске.
Тюменским полицейским 18 октября поступила ориентировка о пропаже несовершеннолетней жительницы Ижевска. Как сообщалось, 15-летняя девочка вернулась из школы, собрала вещи и ушла в неизвестном направлении.
Отец попытался по телефону убедить дочь вернуться домой, она ответила, что на автобусе доехала до города Сарапул, откуда собирается добраться до Барнаула. Там, по словам школьницы, ее ждет подруга, с которой она познакомилась в интернете примерно полгода назад.
После этого телефон девочка не выключала, но и о своем местонахождении не сообщала. Сотрудники транспортной полиции выяснили, что несовершеннолетняя находится в поезде «Москва - Барнаул». Когда состав прибыл в Тюмень, полицейские сняли несовершеннолетнюю с поезда и доставили в подразделение по делам несовершеннолетних Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
С беглянкой провели профилактическую беседу и разъяснили последствия необдуманных знакомств во всемирной паутине.