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Тело пропавшей еще в мае тюменки обнаружили в водоеме

3 октября 2019, 11:11
Фото: 1Mi
В Ялуторовском районе обнаружили тело тюменки. Предполагается, что это 53-летняя Лилия Урядова, которая пропала пять месяцев назад.

По данным СКР, тело погибшей было найдено 27 сентября. По данному делу назначена генетическая экспертиза.

Между тем издание 72.ру отмечает, что Лилия Урядова обнаружена в 50 километрах от дома. Она села в такси и поехала в село Памятное. Изначально близкие женщины думали, что она находится в Богандинке. Тело женщины было найдено в водоёме. Правоохранительным органам предстоит определить точную причину смерти женщины.

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За последний месяц в Тюмени пропали шесть человек. Последний случай произошел 28 сентября. Известно, что Владимиру Скуратову в этот день выписали штраф в районе ж/д вокзала. Он пошел домой, но в настоящее время его местоположение не известно. На вид мужчине 40-45 лет, рост 175 сантиметров.

#Новости#СКР#Розыск#Тюменская область#Александр Мязин#Происшествия
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