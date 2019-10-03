Тело пропавшей еще в мае тюменки обнаружили в водоеме

За последний месяц в Тюмени пропали шесть человек. Последний случай произошел 28 сентября. Известно, что Владимиру Скуратову в этот день выписали штраф в районе ж/д вокзала. Он пошел домой, но в настоящее время его местоположение не известно. На вид мужчине 40-45 лет, рост 175 сантиметров.