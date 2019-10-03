Тело пропавшей еще в мае тюменки обнаружили в водоеме

По данным СКР, тело погибшей было найдено 27 сентября. По данному делу назначена генетическая экспертиза.
Между тем издание 72.ру отмечает, что Лилия Урядова обнаружена в 50 километрах от дома. Она села в такси и поехала в село Памятное. Изначально близкие женщины думали, что она находится в Богандинке. Тело женщины было найдено в водоёме. Правоохранительным органам предстоит определить точную причину смерти женщины.
За последний месяц в Тюмени пропали шесть человек. Последний случай произошел 28 сентября. Известно, что Владимиру Скуратову в этот день выписали штраф в районе ж/д вокзала. Он пошел домой, но в настоящее время его местоположение не известно. На вид мужчине 40-45 лет, рост 175 сантиметров.