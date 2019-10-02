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В Тюмени пропал оштрафованный мужчина

2 октября 2019, 12:52
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени разыскивают мужчину, который был оштрафован на железнодорожном вокзале. С 28 сентября родственники ничего о нем не знают.
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Тюмень

Известно, что сотрудники полиции выписали Владимиру Скуратову штраф и отпустили, но домой он не вернулся. На вид мужчине 40-45 лет, рост 175 сантиметров, серо-зеленые глаза, часть зубов отсутствует. В момент исчезновения был одет в темно-бежевую куртку, серую футболку, черные ботинки.

Если вы видели этого человека сообщите волонтерам по телефону 8-904-151-5454 или 112.

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Через несколько дней поисков найден Чащин Пётр Павлович. 51-летний мужчина уехал из дома на автомобиле Great Wall Deer 2005 года по рабочим делам в Тюмень, но на несколько дней пропал. После сообщений в соцсетях родственники мужчины сообщили, что его удалось найти. Другие подробности инцидента не известны.

#Новости#Розыск#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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