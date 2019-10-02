В Тюмени пропал оштрафованный мужчина

Через несколько дней поисков найден Чащин Пётр Павлович. 51-летний мужчина уехал из дома на автомобиле Great Wall Deer 2005 года по рабочим делам в Тюмень, но на несколько дней пропал. После сообщений в соцсетях родственники мужчины сообщили, что его удалось найти. Другие подробности инцидента не известны.