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Ямал возглавил рейтинг доступности сетевого газа для населения

21 октября 2019, 03:44
Фото: 1Mi
Ямал, а также еще два региона Урала попали в ТОП-10 рейтинга по доступности сетевого газа для населения.
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Югра

Исследователи составляли рейтинг на основе среднемесячной зарплаты в том или ином регионе с учетом цен на газ. По их словам, жителя Ямала могут позволить на свою зарплату купить более 20 тыс. кубометров газа в месяц.

Югра занимает в рейтинге четвертое место, где жители могут купить на свою зарплату почти 13 тыс. кубометров голубого топлива, жители Тюменской области - 7,8 тыс. кубометров газа. Региона расположился на девятой строчке списка.

Аутсайдерами рейтинга оказались Иркутская, Ивановская и Саратовская области, сообщает РИА «Новости».

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#Новости#Газоснабжение#Тюменская область#Югра#Ямал#Тюмень#Новости Югры и Ямала#Наиль Каримов#Экономика
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