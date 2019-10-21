Ямал возглавил рейтинг доступности сетевого газа для населения

Исследователи составляли рейтинг на основе среднемесячной зарплаты в том или ином регионе с учетом цен на газ. По их словам, жителя Ямала могут позволить на свою зарплату купить более 20 тыс. кубометров газа в месяц.
Югра занимает в рейтинге четвертое место, где жители могут купить на свою зарплату почти 13 тыс. кубометров голубого топлива, жители Тюменской области - 7,8 тыс. кубометров газа. Региона расположился на девятой строчке списка.
Аутсайдерами рейтинга оказались Иркутская, Ивановская и Саратовская области, сообщает РИА «Новости».