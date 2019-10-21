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Пожарные спасли имущество «Полимерпласт» на 100 млн и назвали причины возгорания

21 октября 2019, 12:55
Фото: «НашГород»
Представители МЧС Тюменской области прокомментировали пожар на тюменском полимерном заводе. Из-за ЧП сгорел автомобиль и арочник, но пожарные спасли имущество на 100 миллионов рублей.
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Тюмень

По предварительной версии, на предприятии велись сварочные работы. Скорее всего, возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности. В ходе тушения завода пожарные работали в специальных средствах защиты органов дыхания. Огонь на площади 950 квадратных метров был потушен к 15:18, было задействовано 17 единиц спецтехники и 60 спасателей.

Отмечается, что большая часть имущества предприятия «Полимерпласт» была спасена. При этом эвакуировать из здания никого не пришлось.

Пожар на Полимер-Пласт потушен. Обошлось без жертв
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Специалистами Роспотребнадзора проведены исследования уровня ПДК вредных веществ. Превышения установленных норм не зафиксировано.

#Новости#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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