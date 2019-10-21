Пожарные спасли имущество «Полимерпласт» на 100 млн и назвали причины возгорания

По предварительной версии, на предприятии велись сварочные работы. Скорее всего, возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности. В ходе тушения завода пожарные работали в специальных средствах защиты органов дыхания. Огонь на площади 950 квадратных метров был потушен к 15:18, было задействовано 17 единиц спецтехники и 60 спасателей.