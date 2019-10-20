Пожар на Полимер-Пласт потушен. Обошлось без жертв

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области, в диспетчерскую ЦУКС звонок о пожаре на заводе поступил в 14:29. Отряд пожарных прибыл на место к 14:32, к этому времени ангар уже горел по всей площади. Выяснилось, что угрозы распространения пожара не было, и к половине четвертого пожар был полностью потушен.