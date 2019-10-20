Пожар на Полимер-Пласт потушен. Обошлось без жертв

Сегодня в Тюмени на заводе Полимер-Пласт был пожар. Огнем поврежден ангар на заводе площадью 15 на 40 метров. Благодаря быстрому реагированию пожарников, пожар потушен, жертв и пострадавших не оказалось.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области, в диспетчерскую ЦУКС звонок о пожаре на заводе поступил в 14:29. Отряд пожарных прибыл на место к 14:32, к этому времени ангар уже горел по всей площади. Выяснилось, что угрозы распространения пожара не было, и к половине четвертого пожар был полностью потушен.
В пожаротушении приняли участие 76 человек, а также было использовано 22 единицы техники, в том числе от МЧС России – 60 человек и 17 единицы техники.
Масштаб ущерба и причины пожара устанавливаются.
Тюменский завод полимерных изделий был построен в 2009 году. Предприятие специализируется на производстве полиэтиленовой пленки и бахил. Продукция завода поставляется в Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области, а также в ХМАО и ЯНАО. С 2010 года открыто производство в Сургуте.