Афиша на неделю: где можно скрасить рабочие будни в Тюмени

Кино
Премьера недели! Фильм «Текст» с Александром Петровым в главной роли.
Главный герой — 27-летний Илья Горюнов, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Когда Илья выходит на свободу, он понимает, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней он больше не сможет. Хотя он не собирался мстить человеку, который отправил его в тюрьму, другого выхода теперь нет.
«Текст», драма, 18+.
23 октября в 20.00 — предпоказ фильма в Синема Парк ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70, 2-й этаж.
Сторож. Драма, триллер. 16+.
Еще одна премьера октября.
Бывший хирург Влад (Юрий Быков) сторожит заброшенный заснеженный санаторий, хранит какую-то постыдную тайну, а когда обнаруживает своего единственного друга — пса Бандита — повешенным на дереве, сам решает влезть в петлю. От самоубийства его спасает въехавшая в ворота пьяная Вера (Алла Юганова), которая устраивает в санатории дестрой, а протрезвев, убеждается в том, что Влад все-таки не маньяк.
Кинотеатр «Каро», ТЦ «Колумб», Московский тракт, 118.
Премьерный показ 24 октября в 19.30.
Предпремьера мультфильма «Семейка Аддамс».
Киномакс-Тюмень запускает розыгрыш билетов на специальный показ мультфильма «Семейка Аддамс», который пройдет в канун Хеллоуина 30 октября.
Дата: 30 октября 2019 г. Сбор гостей: 18:50 Программа с розыгрышем призов: с 19:00 — 19:30. Показ фильма: 19:30 ТРЦ Кристалл, кинотеатр «Киномакс» — ул. Дмитрия Менделеева, 1, Тюмень.
Театр
Чулпан Хаматова. Уроки музыки. +16
По произведениям: М. Цветаева «Мать и музыка», Б. Ахмадулина «Сказка о дожде», стихи М. Цветаевой.
Спектакль Спектакль-экспириенс «Тюмень. Остаться Нельзя Валить? Уроки музыки» не театральный блокбастер, это спектакль-душа, тихий, тонкий, полный трепета, музыки и поэзии. Как сказала Белла Ахмадулина: «…рояль и ты — две сильных тишины, два слабых горла: музыки и речи».
Если вы любите поэзию и музыку, приходите, если — нет, то, тем более, приходите. Может быть, пришло время попробовать услышать великую поэзию. И, поверьте, Чулпан Хаматова — идеальный проводник в мир слова и музыки.
23 октября, 19:00.
ДК Нефтяник, ул. Осипенко, 1.
Лига комедийной импровизации. Москва vs Томск. 12+
Театр импровизационной комедии Breakfastband.
Лига комедийной импровизации BreakFastLeague — это новый проект от команды импровизаторов BreakFastBandТебя ждут мастер-классы от лучших импровизаторов России, 7 баттлов от тюменских и иногородних команд и только один победитель лиги, который заберет 50 000 РУБЛЕЙ25 октября в баттле сразятся команды из Москвы и Томска.
25 октября в 19.00.
Молодежный театральный центр «Космос», ул. Республики, 165А.
Концерты
Марк Горенштейн и Тюменский филармонический оркестр. +6
В программе:
Марк Горенштейн — дирижёр, в разные годы руководивший Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» и Государственным академическим симфоническим оркестром России.
21 октября в 19.00.
ДК «Нефтяник», ул. Осипенко, 1.
Презентация нового альбома группы «Мураками» «без.даты.2019». 12+
Альбом, который не планировался, он родился сам по себе. «Сильный, наглый и неожиданный» — так отзывается о нем солистка группы Мураками Диляра Вагапова.
Ребята начинают праздновать свое 15-е уже весной. «Так случилось…», что новый альбом группы «Мураками» уже в предвкушении появления в твоем трек-листе.
23 октября в 19.00.
Дом Печати, ул. Осипенко, 81.
Мюзикл-шоу. 0+
Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты самых известных, успешных и легендарных мюзиклов в яркой и увлекательной театрализованной программе Мюзикл-шоу.
Мюзикл-шоу — это яркая, динамичная и театрализованная программа, в потрясающем великолепном «живом» исполнении признанных звезд московских мюзиклов! Авторские костюмы и удивительный свет дополняют слаженную и прекрасную актерскую игру звездного состава.
Проекционные, масштабные декорации позволят переместиться в самое сердце Нотр Дама… Вы совершите увлекательное путешествие в удивительный мир мюзикла, насладитесь великолепными голосами.
25 октября в 19.00.
ДК «Нефтяник», ул. Осипенко, 1.
Выставки
Выставка «Графика Серебряного века». 0+
Коллекцию замечательных русских мастеров акварели, рисунка и печатной графики рубежа XIX–XX веков представляет Омский областной музей изобразительных искусств имени Врубеля.
На выставке «Графика Серебряного века» зрители смогут ощутить атмосферу эпохи. Графика — искусство камерное, элитное. Здесь как в драгоценном кристалле отражается ракурс времени, традиции, новаторство и мастерство художников.
Выставку можно посетить в любой день, кроме до понедельника.
Музейный комплекс им. И. Я. Словцова, ул. Советская, 63.
Тел. +7 (34-52) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115.
Для детей
День автомобилиста. Мини-квест по ПДД.
В программе мероприятия:
Регистрация на квест по ссылке на официальном сайте торгового центра.
25 октября в 15.00.
ТРЦ «Остров», ул. Федюнинского, 67.
Встреча на первом этаже.
Участие бесплатное!
Спорт
25 октября
Хоккейный матч «Рубин» — «Барс»
Домашний матч «Рубина» с командой «ЦСК ВВС» из Казани.
Приходите болеть за наших хоккеистов!
Дворец спорта, ул. Люксембург, 12.
25 октября в 19.00.