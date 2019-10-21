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Афиша на неделю: где можно скрасить рабочие будни в Тюмени

21 октября 2019, 05:25
Фото: pixabay.com
Чтобы рабочая неделя принесла побольше приятных впечатлений, предлагаем вам разнообразить ее интересными и познавательными событиями.
Сюжет
Афиша

Кино

Премьера недели! Фильм «Текст» с Александром Петровым в главной роли.

Главный герой — 27-летний Илья Горюнов, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Когда Илья выходит на свободу, он понимает, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней он больше не сможет. Хотя он не собирался мстить человеку, который отправил его в тюрьму, другого выхода теперь нет.

«Текст», драма, 18+.

23 октября в 20.00 — предпоказ фильма в Синема Парк ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70, 2-й этаж.

Посмотрите кино первым! Билеты можно купить в онлайн-кассе кинотеатра.

Сторож. Драма, триллер. 16+.

Еще одна премьера октября.

Бывший хирург Влад (Юрий Быков) сторожит заброшенный заснеженный санаторий, хранит какую-то постыдную тайну, а когда обнаруживает своего единственного друга — пса Бандита — повешенным на дереве, сам решает влезть в петлю. От самоубийства его спасает въехавшая в ворота пьяная Вера (Алла Юганова), которая устраивает в санатории дестрой, а протрезвев, убеждается в том, что Влад все-таки не маньяк.

Кинотеатр «Каро», ТЦ «Колумб», Московский тракт, 118.

Премьерный показ 24 октября в 19.30.

Фото: кинотеатр «Каро»

Предпремьера мультфильма «Семейка Аддамс».

Киномакс-Тюмень запускает розыгрыш билетов на специальный показ мультфильма «Семейка Аддамс», который пройдет в канун Хеллоуина 30 октября.

Дата: 30 октября 2019 г. Сбор гостей: 18:50 Программа с розыгрышем призов: с 19:00 — 19:30. Показ фильма: 19:30 ТРЦ Кристалл, кинотеатр «Киномакс» — ул. Дмитрия Менделеева, 1, Тюмень.

Театр

Чулпан Хаматова. Уроки музыки. +16

По произведениям: М. Цветаева «Мать и музыка», Б. Ахмадулина «Сказка о дожде», стихи М. Цветаевой.

Спектакль Спектакль-экспириенс «Тюмень. Остаться Нельзя Валить? Уроки музыки» не театральный блокбастер, это спектакль-душа, тихий, тонкий, полный трепета, музыки и поэзии. Как сказала Белла Ахмадулина: «…рояль и ты — две сильных тишины, два слабых горла: музыки и речи».

Фото: neft.kto72.ru

Если вы любите поэзию и музыку, приходите, если — нет, то, тем более, приходите. Может быть, пришло время попробовать услышать великую поэзию. И, поверьте, Чулпан Хаматова — идеальный проводник в мир слова и музыки.

23 октября, 19:00.

ДК Нефтяник, ул. Осипенко, 1.

Лига комедийной импровизации. Москва vs Томск. 12+

Театр импровизационной комедии Breakfastband.

Фото: vk.com/justimprov

Лига комедийной импровизации BreakFastLeague — это новый проект от команды импровизаторов BreakFastBandТебя ждут мастер-классы от лучших импровизаторов России, 7 баттлов от тюменских и иногородних команд и только один победитель лиги, который заберет 50 000 РУБЛЕЙ25 октября в баттле сразятся команды из Москвы и Томска.

25 октября в 19.00.

Молодежный театральный центр «Космос», ул. Республики, 165А.

Концерты

Марк Горенштейн и Тюменский филармонический оркестр. +6

В программе:

  • Чайковский, Концерт № 1;
  • Брамс, Симфония № 1.
Фото: neft.kto72.ru

Марк Горенштейн — дирижёр, в разные годы руководивший Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» и Государственным академическим симфоническим оркестром России.

21 октября в 19.00.

ДК «Нефтяник», ул. Осипенко, 1.

Презентация нового альбома группы «Мураками» «без.даты.2019». 12+

Альбом, который не планировался, он родился сам по себе. «Сильный, наглый и неожиданный» — так отзывается о нем солистка группы Мураками Диляра Вагапова.

Фото: vk.com/murakami_tmn2019

Ребята начинают праздновать свое 15-е уже весной. «Так случилось…», что новый альбом группы «Мураками» уже в предвкушении появления в твоем трек-листе.

23 октября в 19.00.

Дом Печати, ул. Осипенко, 81.

Мюзикл-шоу. 0+

Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты самых известных, успешных и легендарных мюзиклов в яркой и увлекательной театрализованной программе Мюзикл-шоу.

Мюзикл-шоу — это яркая, динамичная и театрализованная программа, в потрясающем великолепном «живом» исполнении признанных звезд московских мюзиклов! Авторские костюмы и удивительный свет дополняют слаженную и прекрасную актерскую игру звездного состава.

Фото: neft.kto72.ru

Проекционные, масштабные декорации позволят переместиться в самое сердце Нотр Дама… Вы совершите увлекательное путешествие в удивительный мир мюзикла, насладитесь великолепными голосами.

25 октября в 19.00.

ДК «Нефтяник», ул. Осипенко, 1.

Выставки

Выставка «Графика Серебряного века». 0+

Коллекцию замечательных русских мастеров акварели, рисунка и печатной графики рубежа XIX–XX веков представляет Омский областной музей изобразительных искусств имени Врубеля.

На выставке «Графика Серебряного века» зрители смогут ощутить атмосферу эпохи. Графика — искусство камерное, элитное. Здесь как в драгоценном кристалле отражается ракурс времени, традиции, новаторство и мастерство художников.

Фото: museum-72.ru

Выставку можно посетить в любой день, кроме до понедельника.

Музейный комплекс им. И. Я. Словцова, ул. Советская, 63.

Тел. +7 (34-52) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115.

Для детей

День автомобилиста. Мини-квест по ПДД.

В программе мероприятия:

  • Мини-квест по ПДД для детей (9-13 лет);
  • Концертные номера;
  • Конкурсы и подарки;
  • Гонки на радиоуправляемых машинах;
  • Аквагрим всем желающим;
  • Мастер-класс: Автомобильный ароматизатор, в 16.00

Регистрация на квест по ссылке на официальном сайте торгового центра.

25 октября в 15.00.

Фото: vk.com/ostrovtmn

ТРЦ «Остров», ул. Федюнинского, 67.

Встреча на первом этаже.

Участие бесплатное!

Спорт

25 октября

Хоккейный матч «Рубин» — «Барс»

Домашний матч «Рубина» с командой «ЦСК ВВС» из Казани.

Фото: vk.com/hc_rubin_tyumen

Приходите болеть за наших хоккеистов!

Фото: vk.com/ostrovtmn

Дворец спорта, ул. Люксембург, 12.

25 октября в 19.00.

#Новости#Афиша#Тюмень#Ирина Швецова#Город
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