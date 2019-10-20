В Тюменской области появился новый вид мошенничества.

По сообщению Госинспекции труда Тюменской области, в регионе мошенники придумали новый способ обмана работодателей. Преступники представляются «инспекторами труда», угрожают внеплановой проверкой и возможными штрафами.
После этого злоумышленники предлагали тюменским фирмам свои платные услуги за якобы подготовку предприятия к проверке «инспекторами труда».
Регламент проверки предприятия настоящими работниками Государственной инспекции труда предполагает наличие у инспектора служебного удостоверения и распоряжения, которое подписано руководителем и заверено печатью. Инспекторы труда консультируют как работодателей, так и их работников бесплатно.