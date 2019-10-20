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В Тюменской области появился новый вид мошенничества

20 октября 2019, 05:15
Фото: pixabay.com
В Тюменской области появился новый вид мошенничества.
В Тюменской области придумали новый способ обмана работодателей. Мошенники представляются «инспекторами труда», грозят внеплановой проверкой и штрафами.
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Тюмень

По сообщению Госинспекции труда Тюменской области, в регионе мошенники придумали новый способ обмана работодателей. Преступники представляются «инспекторами труда», угрожают внеплановой проверкой и возможными штрафами.

После этого злоумышленники предлагали тюменским фирмам свои платные услуги за якобы подготовку предприятия к проверке «инспекторами труда».

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Регламент проверки предприятия настоящими работниками Государственной инспекции труда предполагает наличие у инспектора служебного удостоверения и распоряжения, которое подписано руководителем и заверено печатью. Инспекторы труда консультируют как работодателей, так и их работников бесплатно.

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