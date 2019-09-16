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В Тюменской области работодатели выплатили более 586 млн рублей долгов сотрудникам

16 сентября 2019, 08:35
Фото: pixabay.com
В Тюменской области в период с января по август этого года работодатели после вмешательства различных ведомств выплатили более 586 млн рублей долгов по зарплате. Об этом «Нашему городу» сообщили в региональной прокуратуре.
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Тюмень

Там отметили, что прокуроры за первые восемь месяцев выявили 3713 нарушений в сфере оплаты труда. Чтобы их устранить, надзорщики внесли 154 протеста, 299 представлений. В суды был направлен 1621 иск, объявлено 125 предостережений.

К дисциплинарной ответственности было привлечено 227 лиц, к административной – 211. Возбуждено 50 уголовных дел, из них 29 – по материалам прокуратуры.

В итоге было выплачено в общей сумме более 586 млн рублей долгов по зарплате.

Прокуратура, ссылаясь на официальные статистические данные, сообщает, что на 1 сентября в области нет долгов по зарплате. Однако уточняет, опираясь на данные оперативного мониторинга, в регионе у 18 организаций имеются долги по зарплате на общую сумму около 101 млн рублей.

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#Новости#Долги по зарплате#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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