В Тюменской области работодатели выплатили более 586 млн рублей долгов сотрудникам

Прокуратура, ссылаясь на официальные статистические данные, сообщает, что на 1 сентября в области нет долгов по зарплате. Однако уточняет, опираясь на данные оперативного мониторинга, в регионе у 18 организаций имеются долги по зарплате на общую сумму около 101 млн рублей.