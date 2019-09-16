В Тюменской области работодатели выплатили более 586 млн рублей долгов сотрудникам

Там отметили, что прокуроры за первые восемь месяцев выявили 3713 нарушений в сфере оплаты труда. Чтобы их устранить, надзорщики внесли 154 протеста, 299 представлений. В суды был направлен 1621 иск, объявлено 125 предостережений.
К дисциплинарной ответственности было привлечено 227 лиц, к административной – 211. Возбуждено 50 уголовных дел, из них 29 – по материалам прокуратуры.
В итоге было выплачено в общей сумме более 586 млн рублей долгов по зарплате.
Прокуратура, ссылаясь на официальные статистические данные, сообщает, что на 1 сентября в области нет долгов по зарплате. Однако уточняет, опираясь на данные оперативного мониторинга, в регионе у 18 организаций имеются долги по зарплате на общую сумму около 101 млн рублей.