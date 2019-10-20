В Тюмени произошло крупное возгорание на полимерном заводе

Сегодня в Тюмени произошло крупное возгорание. По сообщениям очевидцев площадь горения настолько большая, что пожар видно с разных точек города.
Тюменцы стали предполагать, где мог случиться пожар и стали сразу выкладывать фото задымления в социальных сетях с вопросом: «Где это?».
Как сообщили в пресс-службе МЧС области, пожар произошел на заводе «ПолимерПласт» на улице Бабарынка.
В 14 часов 29 мин. (мск.) 20 октября 2019 г. поступило сообщение диспетчеру ЦУКС о загорании внутри ангара на территории завода размером 15×40 метров.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ангар охвачен огнем.
На настоящий момент погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 81 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России — 70 человек и 24 единицы техники.