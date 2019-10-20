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В Тюмени произошло крупное возгорание на полимерном заводе

20 октября 2019, 10:44
Фото: Наш город / «Наш город»
В Тюмени произошло крупное возгорание
В Тюмени произошло крупное возгорание. По сообщениям очевидцев, черный густой дым было видно из разных мест города.
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Тюмень

Сегодня в Тюмени произошло крупное возгорание. По сообщениям очевидцев площадь горения настолько большая, что пожар видно с разных точек города.

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Тюменцы стали предполагать, где мог случиться пожар и стали сразу выкладывать фото задымления в социальных сетях с вопросом: «Где это?».

Как сообщили в пресс-службе МЧС области, пожар произошел на заводе «ПолимерПласт» на улице Бабарынка.

В 14 часов 29 мин. (мск.) 20 октября 2019 г. поступило сообщение диспетчеру ЦУКС о загорании внутри ангара на территории завода размером 15×40 метров.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ангар охвачен огнем.

На настоящий момент погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 81 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России — 70 человек и 24 единицы техники.

#Новости#Происшествия#МЧС#Пожары#Тюмень#Рузиля Райтер
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