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Экс-владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова исключили из РСПП

19 октября 2019, 07:13
Фото: «Наш город»
Дмитрия Мазурова исключили из клуба олигархов
Дмитрия Мазурова, основателя группы «Новый поток», ранее владевшего Антипинским НПЗ, исключили из членов правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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Тюмень

Дмитрий Мазуров, основатель группы «Новый поток» и экс-владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, исключен из состава правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

9 октября прошло заседание бюро правления РСПП, после которого было решено исключить Дмитрия Мазурова из правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

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Бизнесмен обвиняется в мошенничестве с кредитами крупных банков и сейчас находится в СИЗО. Напомним, что Дмитрий Мазуров был арестован 13 июня. В числе потерпевших по делу Мазурова кроме «Сбербанка» находятся «Промсвязьбанк» и «Абсолют-банк». Помимо прочего, Дмитрия Мазурова обвинили в преступлении в составе организованной преступной группировки. Уголовное дело в его отношении было возбуждено по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа.

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