Экс-владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова исключили из РСПП

Бизнесмен обвиняется в мошенничестве с кредитами крупных банков и сейчас находится в СИЗО. Напомним, что Дмитрий Мазуров был арестован 13 июня. В числе потерпевших по делу Мазурова кроме «Сбербанка» находятся «Промсвязьбанк» и «Абсолют-банк». Помимо прочего, Дмитрия Мазурова обвинили в преступлении в составе организованной преступной группировки. Уголовное дело в его отношении было возбуждено по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа.