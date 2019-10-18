Сбербанк отменил общее собрания кредиторов Антипинского НПЗ

Кредиторы могут собраться после рассмотрения заявлений Сбербанка. На данный момент кредитное учреждение подало в отношении АНПЗ иски на 160 млрд рублей. До 6 ноября суд проведет заседания по этим делам. Между тем эксперты отмечают, что суды по взысканию долгов с крупного предприятия Тюменской области может затянуться на годы.