Сбербанк отменил общее собрания кредиторов Антипинского НПЗ

Кредиторы могут собраться после рассмотрения заявлений Сбербанка. На данный момент кредитное учреждение подало в отношении АНПЗ иски на 160 млрд рублей. До 6 ноября суд проведет заседания по этим делам. Между тем эксперты отмечают, что суды по взысканию долгов с крупного предприятия Тюменской области может затянуться на годы.
10 октября депутаты облдумы утвердили льготы для АНПЗ в части налога на имущество и прибыль. Ранее Герман Греф запросил у Минфина различных льгот на 50 млрд рублей для предприятия. Правительство согласилось только на 10 млрд. В конце августа АНПЗ смог выдать зарплату рабочим и увеличить выработку готовой продукции. Между тем долги компании оцениваются в 346 млрд рублей.