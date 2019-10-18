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Сбербанк отменил общее собрания кредиторов Антипинского НПЗ

18 октября 2019, 11:27
Фото: pixabay.com
Тюменский арбитраж отменил собрание кредиторов Антипинского НПЗ. Ходатайство подали представители Сбербанка.
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Тюмень

Кредиторы могут собраться после рассмотрения заявлений Сбербанка. На данный момент кредитное учреждение подало в отношении АНПЗ иски на 160 млрд рублей. До 6 ноября суд проведет заседания по этим делам. Между тем эксперты отмечают, что суды по взысканию долгов с крупного предприятия Тюменской области может затянуться на годы.

10 октября депутаты облдумы утвердили льготы для АНПЗ в части налога на имущество и прибыль. Ранее Герман Греф запросил у Минфина различных льгот на 50 млрд рублей для предприятия. Правительство согласилось только на 10 млрд. В конце августа АНПЗ смог выдать зарплату рабочим и увеличить выработку готовой продукции. Между тем долги компании оцениваются в 346 млрд рублей.

#Новости#Суды#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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