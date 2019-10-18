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Под Тюменью у женщины прошли стремительные роды

18 октября 2019, 07:57
Фото: Наш город / 1Mi
Под Тюменью женщина родила в машине без помощи врачей.
Жительница Нижнетавдинского района родила дочь на подстанции скорой помощи под присмотром одного диспетчера.

Молодая женщина родила дочку без дополнительной врачебной помощи на подстанции скорой помощи под Тюменью. Схватки начались накануне 11 октября, после чего женщина вызвала скорую, но, не дожидаясь ее, в сопровождении двоих мужчин выехала навстречу. Из-за ремонта дорог машины разминулись.

Диспетчер сообщила по рации фельдшерской бригаде, чтобы они срочно возвращались, а сама побежала встречать пациентку. У беременной уже начались потуги. Как только женщина оказалась на кушетке, практически сразу под присмотром медика на свет появилась девочка. Ни у мамы, ни у ребенка осложнений не возникло. Вес малыша составил 3 кг 450 г при росте 52 сантиметра.

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Диспетчер скорой помощи наложила зажимы и перерезала пуповину, а затем провела обработку новорожденного. Бригада скорой помощи отвезла пациенток в второй роддом. В эту же ночь на подстанцию еще раз заезжали те мужчины, но уже с цветами, чтобы отблагодарить медиков. Для 23-летней пациентки это третьи роды, а для диспетчера с 10-летним стажем в составе выездной бригады скорой помощи – это уже восьмой ребенок, которому она помогла появиться на свет за пределами стационара.

По словам диспетчера, девчушка сразу закричала, была розовой и хорошенькой, все рефлексы в у нее в норме, малышка морщилась и звонко кричала. Мама с дочкой уже выписаны домой.

#Новости#Скорая помощь#Медицина#Общество#Рождаемость#Здравоохранение#Тюмень#Виктория Ахремчук#Происшествия
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