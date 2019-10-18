Под Тюменью у женщины прошли стремительные роды

Диспетчер скорой помощи наложила зажимы и перерезала пуповину, а затем провела обработку новорожденного. Бригада скорой помощи отвезла пациенток в второй роддом. В эту же ночь на подстанцию еще раз заезжали те мужчины, но уже с цветами, чтобы отблагодарить медиков. Для 23-летней пациентки это третьи роды, а для диспетчера с 10-летним стажем в составе выездной бригады скорой помощи – это уже восьмой ребенок, которому она помогла появиться на свет за пределами стационара.