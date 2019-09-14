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В Тюмени 28-летняя девушка родила ребенка в гостях, не подозревая о беременности

14 сентября 2019, 06:19
Фото: 1Mi
В Тюмени врачи скорой помощи получили необычный вызов. Родственники 28-летней девушки заявили, что она внезапно родила ребенка. Ни девушка, ни её родители не догадывались о беременности.
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Тюмень

Инцидент произошел 8 сентября, когда роженица находилась в гостях. На станцию скорой помощи позвонила её мама. Медики прибыли на вызов через несколько минут, как оказалось, девушка была примерно на 8 месяце беременности. Родился мальчик весом в 3 килограмма. Теперь это второй ребенок в семье.

Пуповину родственники срезали самостоятельно, но не перевязали. Женщине провели противошоковую терапию и госпитализировали вместе с младенцем. Состояние обоих пациентов хорошее.

Напомним, в тюменской поликлинике № 5 открылось первое в регионе отделение медико-социальной помощи для детей. Врачам удалось избавить пациентов от лишних визитов и оптимизировать работу с документами.

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#Новости#Беременность#Врачи#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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