В Тюмени 28-летняя девушка родила ребенка в гостях, не подозревая о беременности

Инцидент произошел 8 сентября, когда роженица находилась в гостях. На станцию скорой помощи позвонила её мама. Медики прибыли на вызов через несколько минут, как оказалось, девушка была примерно на 8 месяце беременности. Родился мальчик весом в 3 килограмма. Теперь это второй ребенок в семье.
Пуповину родственники срезали самостоятельно, но не перевязали. Женщине провели противошоковую терапию и госпитализировали вместе с младенцем. Состояние обоих пациентов хорошее.
Напомним, в тюменской поликлинике № 5 открылось первое в регионе отделение медико-социальной помощи для детей. Врачам удалось избавить пациентов от лишних визитов и оптимизировать работу с документами.