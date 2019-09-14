В Тюмени 28-летняя девушка родила ребенка в гостях, не подозревая о беременности

Инцидент произошел 8 сентября, когда роженица находилась в гостях. На станцию скорой помощи позвонила её мама. Медики прибыли на вызов через несколько минут, как оказалось, девушка была примерно на 8 месяце беременности. Родился мальчик весом в 3 килограмма. Теперь это второй ребенок в семье.