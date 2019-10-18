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Афиша на выходные: куда сходить и чем заняться в Тюмени

18 октября 2019, 09:56
Фото: pixabay.com
Кино, театр, концерты и спорт
Сюжет
Афиша

Погода в Тюмени на выходные обещает быть морозной, а небо пасмурным, но это не повод оставаться дома. Предлагаем вам подборку самых интересных мероприятий, которые не дадут заскучать и замерзнуть.

Активный отдых и спорт

Забег parkrun

Движение parkrun по всему миру организует бесплатные еженедельные забеги на 5 км. Участвовать в забегах могут все желающие, это бесплатно, безопасно и легко.

Забег будет проходить в Затюменском парке, участвовать могут все желающие, независимо от уровня подготовки.

Регистрация для участия в забеге parkrun.

Где: экопарк «Затюменский»

Когда: 19 октября, сбор в 09.00

Участие бесплатное.

Поход с Клубом активного туризма

Прогулка по сосновому лесу 10-14 км; отработка туристских навыков на практике (отдых с пользой, поддержите форму для будущих походов); отдых на биваке; вкуснейшая еда, приготовленная на костре; знакомство и общение с интересными людьми.

С собой нужно взять: запасные свитер и носки (в рюкзаке), сидушку, рабочие рукавицы, КЛМ (кружка, ложка, миска), термос с чаем (по желанию), гамаши/фонарики (если их нет, то пакеты и скотч). Поход состоится при любой погоде.

Все подробности и запись по телефону: +7 (912) 924-10-03.

Когда: 19 октября в 10:00

Где: сбор в ТЦ «Широтный» (угол ул. Пермякова и Широтная)

Стоимость: 450 рублей

Семейная тренировка с чемпионами

Тренировку проведет Евгений Кривоногов — парашютист, за плечаами которого 3 восхождения на Эльбрус, тренер проекта «Спарта», инструктор ветеранского резерва Витязь, КМС боевое самбо, краповый берет. Также состоится мастер-класс от моржей Тюмени и чемпиона Азиатских игр по зимнему плаванию в Китае, серебряного призера Чемпионата мира по зимнему плаванию, 5-кратного Чемпиона РоссииСергея Сидорова.

Возрастное ограничение: 6+

Когда: 19 октября.

13:00 до 13:30 тренировка и мастер класс.

Где: площадь 400-летия Тюмени.

После тренировки с 13.00 до 14.00. — общение с Евгением Кривоноговым за кружкой горячего чая и полезным бутербродом по адресу: ул. Максима Горького, 59/3, 1-й этаж (Дом науки и техники).

Для участия запишитесь по телефону: 99-33-26.

Участие бесплатно!

Кино недели

Игра с огнём

История развернётся вокруг работницы заправки Мелинды, которая страдает от одиночества и завидует своей более успешной коллеге Шейле. Когда мелкий преступник Билли врывается на заправку в надежде украсть немного наличных, Мелинда видит в этом отличный шанс избавиться от опостылевшей напарницы.

Возрастное ограничение: 18+.

Где: во всех кинотеатрах города.

Когда: с 17 октября.

Окей, Лекси!

Комедия о любви и смартфоне от создателей "Мальчишника в Вегасе".

Возрастное ограничение: 18+.

Где: во всех кинотеатрах города.

Когда: с 17 октября.

Они

Молодёжный хоррор про необычный аттракцион на Хэллоуин.

Возрастное ограничение: 18+.

Где: во всех кинотеатрах города.

Когда: с 17 октября.

Спектакли

Спектакль «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Идеальное преступление»

Премьера нового спектакля театра Дмитрия Ефимова «Европа» - хореографический детектив по мотивам мирового бестселлера. Сюжет нового спектакля закручен на противодействии двух лучших умов человечества: гениального злодея доктора Мориарти и величайшего мастера дедуктивного метода Шерлока Холмса.

Возрастное ограничение: 16+

Когда: 18 октября в 19:00, 19 октября в 19:00 и 22:00, 20 октября в 20:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Гастроли Коляда-театра в Ангажементе

Когда: 18 октября, 19 октября и 20 октября.

Где: Ангажемент, Молодежный театр им. В.С. Загоруйко

ул. Олимпийская, д. 19а.

Подробное расписание на сайте театра.

Концерты и вечеринки

Кончерто гроссо №I. Камерата Сибири

Концерт посвящен 260-летию со времени кончины Георга Генделя. В программе - концерт для органа с оркестром фа мажор.

Возрастное ограничение: 0+

Когда: 18 октября в 19:00

Где: ДК «Нефтяник», ул. Осипенко, 1.

Группа «Френдзона»

В этот осенний вечер — что может быть лучше, чем окунуться в незабываемую атмосферу школьных времен, первой любви и безудержного веселья?

Возрастное ограничение: 12+

Когда: 18 октября в 19:00.

Где: КТЗ «Байконур», ул. Максима Горького, 44/3.

72-Band

Живая музыка от наших резидентов: любимые хиты 80-х, 90-х и 2000-х и неповторимая атмосфера.

Возрастное ограничение: 18+

Где: Максимилианс, баварский клубный ресторан-пивоварня.

ул. 50 лет Октября, 8Б

Когда: 19 октября, 21:30.

Депозит при бронировании: 500 руб.

Органно-вокальный концерт «Итальянские каникулы»

Концерт итальянской музыки. Неаполитанские песни из репертуара легендарных теноров: Лучано Паваротти и Хосе Каррераса, O sole mio, Santa Lucia, старинная музыка Антонио Вивальди и Арканджело Корелли на скрипке и историческом органе.

Места бронируются заранее по телефону 8-905-826-85-21 (смс, вайбер, вотцап). В сообщении укажите дату концерта, фамилию и количество желаемых мест, и вам будет прислано подтверждение брони.

Возрастное ограничение: 6+

Когда: 20 октября в 18:00.

Где: католический храм св. Иосифа, ул. Ленина, 7.

Рекомендуемая сумма пожертвования на входе 300 руб.

Юрий Каспарян и Александр Цой в проекте «Симфоническое «КИНО»

Уникальный проект гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна и сына Виктора Цоя Александра Цоя. «Симфоническое Кино» сыграет единственный концерт, посвящённый юбилею альбома «Звезда по имени Солнце», в сопровождении соло-гитары Юрия Каспаряна и симфонического оркестра.

Возрастное ограничение: 6+.

Когда: 20 октября в 19:00.

Где: ДК «Нефтяник», ул. Осипенко, 1.

Куда сводить детей

Классика на фортепьяно

Для детей и их родителей будет играть виртуозная пианистка, артистка Филармонии Мария Блажевич на живом фортепиано 1960-х годов. "Полонез" Огинского, "Лунная соната" и "К Элизе" Бетховена, "Турецкое рондо" Моцарта, а также интересные истории, связанные с этими мировыми шедеврами, которые знает и любит каждый.

После концерта будет творческое занятие.

Возрастное ограничение: 0+

Где: Солнечный дворик. Семейный эко-клуб.

ул. Демьяна Бедного, 92

Когда: 19 октября в 11.00.

Гастроли Коляда-театра в Тюмени для самых маленьких.

Ангажемент, Молодежный театр им. В.С. Загоруйко

ул. Олимпийская, д. 19а.

Пузырь, соломинка и лапоть

Автор Николай Коляда. Сказка в одном действии.

Возрастное ограничение: +0.

19 октября в 11.00

20 октября в 11.00 и 12.30.

Красная шапочка

Автор Николай Коляда. Сказка в одном действии.

Возрастное ограничение: +6.

20 октября в 12.00

Выставки

«Куклы Японии»

На выставке представлены куклы и игрушки, а также экспонаты, связанные с праздниками и церемониями Страны восходящего солнца.

Возрастное ограничение: 0+.

Когда: в любой день, кроме понедельников: с 11.00-20.00.

Где: музей «Усадьба Колокольниковых», ул. Республики, 18.

#Новости#Афиша#Тюмень#Ирина Швецова#Город
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