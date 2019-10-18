Афиша на выходные: куда сходить и чем заняться в Тюмени

Погода в Тюмени на выходные обещает быть морозной, а небо пасмурным, но это не повод оставаться дома. Предлагаем вам подборку самых интересных мероприятий, которые не дадут заскучать и замерзнуть.
Активный отдых и спорт
Забег parkrun
Движение parkrun по всему миру организует бесплатные еженедельные забеги на 5 км. Участвовать в забегах могут все желающие, это бесплатно, безопасно и легко.
Забег будет проходить в Затюменском парке, участвовать могут все желающие, независимо от уровня подготовки.
Где: экопарк «Затюменский»
Когда: 19 октября, сбор в 09.00
Участие бесплатное.
Поход с Клубом активного туризма
Прогулка по сосновому лесу 10-14 км; отработка туристских навыков на практике (отдых с пользой, поддержите форму для будущих походов); отдых на биваке; вкуснейшая еда, приготовленная на костре; знакомство и общение с интересными людьми.
С собой нужно взять: запасные свитер и носки (в рюкзаке), сидушку, рабочие рукавицы, КЛМ (кружка, ложка, миска), термос с чаем (по желанию), гамаши/фонарики (если их нет, то пакеты и скотч). Поход состоится при любой погоде.
Все подробности и запись по телефону: +7 (912) 924-10-03.
Когда: 19 октября в 10:00
Где: сбор в ТЦ «Широтный» (угол ул. Пермякова и Широтная)
Стоимость: 450 рублей
Семейная тренировка с чемпионами
Тренировку проведет Евгений Кривоногов — парашютист, за плечаами которого 3 восхождения на Эльбрус, тренер проекта «Спарта», инструктор ветеранского резерва Витязь, КМС боевое самбо, краповый берет. Также состоится мастер-класс от моржей Тюмени и чемпиона Азиатских игр по зимнему плаванию в Китае, серебряного призера Чемпионата мира по зимнему плаванию, 5-кратного Чемпиона РоссииСергея Сидорова.
Возрастное ограничение: 6+
Когда: 19 октября.
13:00 до 13:30 тренировка и мастер класс.
Где: площадь 400-летия Тюмени.
После тренировки с 13.00 до 14.00. — общение с Евгением Кривоноговым за кружкой горячего чая и полезным бутербродом по адресу: ул. Максима Горького, 59/3, 1-й этаж (Дом науки и техники).
Для участия запишитесь по телефону: 99-33-26.
Участие бесплатно!
Кино недели
Игра с огнём
История развернётся вокруг работницы заправки Мелинды, которая страдает от одиночества и завидует своей более успешной коллеге Шейле. Когда мелкий преступник Билли врывается на заправку в надежде украсть немного наличных, Мелинда видит в этом отличный шанс избавиться от опостылевшей напарницы.
Возрастное ограничение: 18+.
Где: во всех кинотеатрах города.
Когда: с 17 октября.
Окей, Лекси!
Комедия о любви и смартфоне от создателей "Мальчишника в Вегасе".
Возрастное ограничение: 18+.
Где: во всех кинотеатрах города.
Когда: с 17 октября.
Они
Молодёжный хоррор про необычный аттракцион на Хэллоуин.
Возрастное ограничение: 18+.
Где: во всех кинотеатрах города.
Когда: с 17 октября.
Спектакли
Спектакль «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Идеальное преступление»
Премьера нового спектакля театра Дмитрия Ефимова «Европа» - хореографический детектив по мотивам мирового бестселлера. Сюжет нового спектакля закручен на противодействии двух лучших умов человечества: гениального злодея доктора Мориарти и величайшего мастера дедуктивного метода Шерлока Холмса.
Возрастное ограничение: 16+
Когда: 18 октября в 19:00, 19 октября в 19:00 и 22:00, 20 октября в 20:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Гастроли Коляда-театра в Ангажементе
Когда: 18 октября, 19 октября и 20 октября.
Где: Ангажемент, Молодежный театр им. В.С. Загоруйко
ул. Олимпийская, д. 19а.
Концерты и вечеринки
Кончерто гроссо №I. Камерата Сибири
Концерт посвящен 260-летию со времени кончины Георга Генделя. В программе - концерт для органа с оркестром фа мажор.
Возрастное ограничение: 0+
Когда: 18 октября в 19:00
Где: ДК «Нефтяник», ул. Осипенко, 1.
Группа «Френдзона»
В этот осенний вечер — что может быть лучше, чем окунуться в незабываемую атмосферу школьных времен, первой любви и безудержного веселья?
Возрастное ограничение: 12+
Когда: 18 октября в 19:00.
Где: КТЗ «Байконур», ул. Максима Горького, 44/3.
72-Band
Живая музыка от наших резидентов: любимые хиты 80-х, 90-х и 2000-х и неповторимая атмосфера.
Возрастное ограничение: 18+
Где: Максимилианс, баварский клубный ресторан-пивоварня.
ул. 50 лет Октября, 8Б
Когда: 19 октября, 21:30.
Депозит при бронировании: 500 руб.
Органно-вокальный концерт «Итальянские каникулы»
Концерт итальянской музыки. Неаполитанские песни из репертуара легендарных теноров: Лучано Паваротти и Хосе Каррераса, O sole mio, Santa Lucia, старинная музыка Антонио Вивальди и Арканджело Корелли на скрипке и историческом органе.
Места бронируются заранее по телефону 8-905-826-85-21 (смс, вайбер, вотцап). В сообщении укажите дату концерта, фамилию и количество желаемых мест, и вам будет прислано подтверждение брони.
Возрастное ограничение: 6+
Когда: 20 октября в 18:00.
Где: католический храм св. Иосифа, ул. Ленина, 7.
Рекомендуемая сумма пожертвования на входе 300 руб.
Юрий Каспарян и Александр Цой в проекте «Симфоническое «КИНО»
Уникальный проект гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна и сына Виктора Цоя Александра Цоя. «Симфоническое Кино» сыграет единственный концерт, посвящённый юбилею альбома «Звезда по имени Солнце», в сопровождении соло-гитары Юрия Каспаряна и симфонического оркестра.
Возрастное ограничение: 6+.
Когда: 20 октября в 19:00.
Где: ДК «Нефтяник», ул. Осипенко, 1.
Куда сводить детей
Классика на фортепьяно
Для детей и их родителей будет играть виртуозная пианистка, артистка Филармонии Мария Блажевич на живом фортепиано 1960-х годов. "Полонез" Огинского, "Лунная соната" и "К Элизе" Бетховена, "Турецкое рондо" Моцарта, а также интересные истории, связанные с этими мировыми шедеврами, которые знает и любит каждый.
После концерта будет творческое занятие.
Возрастное ограничение: 0+
Где: Солнечный дворик. Семейный эко-клуб.
ул. Демьяна Бедного, 92
Когда: 19 октября в 11.00.
Гастроли Коляда-театра в Тюмени для самых маленьких.
Ангажемент, Молодежный театр им. В.С. Загоруйко
ул. Олимпийская, д. 19а.
Пузырь, соломинка и лапоть
Автор Николай Коляда. Сказка в одном действии.
Возрастное ограничение: +0.
19 октября в 11.00
20 октября в 11.00 и 12.30.
Красная шапочка
Автор Николай Коляда. Сказка в одном действии.
Возрастное ограничение: +6.
20 октября в 12.00
Выставки
«Куклы Японии»
На выставке представлены куклы и игрушки, а также экспонаты, связанные с праздниками и церемониями Страны восходящего солнца.
Возрастное ограничение: 0+.
Когда: в любой день, кроме понедельников: с 11.00-20.00.
Где: музей «Усадьба Колокольниковых», ул. Республики, 18.