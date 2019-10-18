Афиша на выходные: куда сходить и чем заняться в Тюмени

С собой нужно взять: запасные свитер и носки (в рюкзаке), сидушку, рабочие рукавицы, КЛМ (кружка, ложка, миска), термос с чаем (по желанию), гамаши/фонарики (если их нет, то пакеты и скотч). Поход состоится при любой погоде.