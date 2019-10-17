В Москве завершен проект по комплексному благоустройству улицы Ильинки

В Москве Ильинка считается одной из самых загруженных центральных улиц. Каждый день здесь можно наблюдать активное движение транспорта. Столичные власти решили отменить транзитный проезд по Большому Черкасскому переулку, чтобы слегка разгрузить поток машин. Теперь автомобилистам не могут поворачивать с Новой площади на Малый Черкасский переулок. Об этом пишут «Новые известия».
Изменения затронули не только схему движения. Специалисты, которые занимались благоустройством улицы Ильинки и прилегающих переулков, сделали многое: спрятали под землю все воздушные кабельные линии, расширили тротуары, положили гранитную плитку, а также установили стилизованные под старину фонари, оборудованные энергосберегающими лампочками. Кроме того, был проведен ремонт фасадов пяти зданий, два из которых являются объектами культурного наследия.
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков сказал, что благоустройство направлено на создание комфортной для всех территории. Этот проект стал завершающим в программе по развитию городской среды внутри Кремлевского кольца.
На Ильинке рабочие облагородили сквер, расположенный на месте храма Николая Чудотворца «Большой Крест». Когда осуществлялась прокладка траншей для кабельной канализации, был найден фундамент церкви, построенной в 17 веке, но снесенной в 1934 году.
По словам Петра Бирюкова, в сквере установили сигнации из возвышающихся над землей гранитных элементов, чтобы обозначить место расположения старинного храма. Фактически, сквер теперь является музеем под открытым небом, где люди могут отдохнуть, подчеркнул заместитель мэра.