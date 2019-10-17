В Москве завершен проект по комплексному благоустройству улицы Ильинки

В Москве Ильинка считается одной из самых загруженных центральных улиц. Каждый день здесь можно наблюдать активное движение транспорта. Столичные власти решили отменить транзитный проезд по Большому Черкасскому переулку, чтобы слегка разгрузить поток машин. Теперь автомобилистам не могут поворачивать с Новой площади на Малый Черкасский переулок. Об этом пишут «Новые известия».