Около автовокзала Ford протаранил металлические ограждения после ДТП с автобусом

Известно, что ДТП зафиксировано на улице Республики около автовокзала. По данным ГИБДД автобус создал помеху иномарке, что стало причиной аварии.
Между тем в инциденте никто не пострадал. По данным «Тюменской линии», легковой автомобиль получил значительные повреждения. Металлическая конструкция пробила ветровое стекло Ford Focus.
В Тюмени суд приговорил ранее судимого тюменца к 5 годам колонии за смертельное ДТП. Известно, что виновник происшествия был пьян и не имел прав на управление автомобилем. На перекрёстке у Комсомольского сквера в Тюмени иномарка столкнулась с грузовиком, который перевозит строительные материалы. Далее Mitsubishi врезался в фонарный столб.