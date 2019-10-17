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Около автовокзала Ford протаранил металлические ограждения после ДТП с автобусом

17 октября 2019, 12:51
Фото: Тюменская линия
В центре областной столицы автомобиль Ford Focus столкнулся с автобусом и протаранил металлические ограждения. Инцидент произошел 17 октября около 16:00.
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Тюмень

Известно, что ДТП зафиксировано на улице Республики около автовокзала. По данным ГИБДД автобус создал помеху иномарке, что стало причиной аварии.

Между тем в инциденте никто не пострадал. По данным «Тюменской линии», легковой автомобиль получил значительные повреждения. Металлическая конструкция пробила ветровое стекло Ford Focus.

Тюменец получил пять лет колонии за смертельное ДТП
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В Тюмени суд приговорил ранее судимого тюменца к 5 годам колонии за смертельное ДТП. Известно, что виновник происшествия был пьян и не имел прав на управление автомобилем. На перекрёстке у Комсомольского сквера в Тюмени иномарка столкнулась с грузовиком, который перевозит строительные материалы. Далее Mitsubishi врезался в фонарный столб.

#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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