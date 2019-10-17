Около автовокзала Ford протаранил металлические ограждения после ДТП с автобусом

В Тюмени суд приговорил ранее судимого тюменца к 5 годам колонии за смертельное ДТП. Известно, что виновник происшествия был пьян и не имел прав на управление автомобилем. На перекрёстке у Комсомольского сквера в Тюмени иномарка столкнулась с грузовиком, который перевозит строительные материалы. Далее Mitsubishi врезался в фонарный столб.