Тюменец получил пять лет колонии за смертельное ДТП

Известно, что водитель легкового автомобиля был пьян. Он выпивал с братом в автомобиле, принадлежавшем девушке. Она хотела развести их по домам, но в какой-то момент оставила ключи в автомобиле и ушла. Обвиняемый не имел водительских прав, но мужчину это не остановило. Он решил поехать к знакомому, а в автомобиль сели ещё трое человек. На перекрёстке у Комсомольского сквера автомобиль столкнулся с грузовиком, который перевозит строительные материалы. После столкновения легковой автомобиль врезался в фонарный столб. В результате ДТП один человек погиб, второй получил тяжёлые травмы.