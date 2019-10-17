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Тюменец получил пять лет колонии за смертельное ДТП

17 октября 2019, 12:02
Фото: 1Mi
В Тюмени суд рассмотрел дело о ДТП, в котором погиб пассажир иномарки. 16 мая 2019 года Mitsubishi не пропустила на перекрестке «ГАЗель». Виновник происшествия получил 5 лет лишения свободы.
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Тюмень

Известно, что водитель легкового автомобиля был пьян. Он выпивал с братом в автомобиле, принадлежавшем девушке. Она хотела развести их по домам, но в какой-то момент оставила ключи в автомобиле и ушла. Обвиняемый не имел водительских прав, но мужчину это не остановило. Он решил поехать к знакомому, а в автомобиль сели ещё трое человек. На перекрёстке у Комсомольского сквера автомобиль столкнулся с грузовиком, который перевозит строительные материалы. После столкновения легковой автомобиль врезался в фонарный столб. В результате ДТП один человек погиб, второй получил тяжёлые травмы.

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Приговор может быть обжалован.

#Новости#Суды#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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