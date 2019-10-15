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Автомобиль отбросило на пешехода после ДТП в центре Тюмени

15 октября 2019, 11:50
Фото: ЧС Тюмень
На перекрёстке улиц Запольной и Достоевского 15 октября столкнулись тёмный Mercedes и Chevrolet. В результате ДТП пешеход, который шел по тротуару, получил травму ноги.
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Тюмень

В ГИБДД Тюмени отмечают, что из-за удара Chevrolet выскочил на тротуар. Мужчина 1988 года рождения не успел увернуться и пострадал в аварии. По предварительным данным, водитель Mercedes поворачивал налево. Сообщается, что в этом месте подобный манёвр запрещен.

В аварии пострадала пассажирка Chevrolet, она получила рвано-ушибленную рану лба. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

«У меня этот гонщик ребенка с мужем чуть не сбил, муж чудом отскочил подхватив ребенка», - отметила подписчица паблика ЧС Тюмень.

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На улице 50 лет ВЛКСМ 14 октября произошло ДТП с участием двух автомобилей Renault. В результате инцидента пострадал ребенок.

#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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