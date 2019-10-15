Автомобиль отбросило на пешехода после ДТП в центре Тюмени

В ГИБДД Тюмени отмечают, что из-за удара Chevrolet выскочил на тротуар. Мужчина 1988 года рождения не успел увернуться и пострадал в аварии. По предварительным данным, водитель Mercedes поворачивал налево. Сообщается, что в этом месте подобный манёвр запрещен.
В аварии пострадала пассажирка Chevrolet, она получила рвано-ушибленную рану лба. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.
«У меня этот гонщик ребенка с мужем чуть не сбил, муж чудом отскочил подхватив ребенка», - отметила подписчица паблика ЧС Тюмень.
На улице 50 лет ВЛКСМ 14 октября произошло ДТП с участием двух автомобилей Renault. В результате инцидента пострадал ребенок.