Автомобиль отбросило на пешехода после ДТП в центре Тюмени

В ГИБДД Тюмени отмечают, что из-за удара Chevrolet выскочил на тротуар. Мужчина 1988 года рождения не успел увернуться и пострадал в аварии. По предварительным данным, водитель Mercedes поворачивал налево. Сообщается, что в этом месте подобный манёвр запрещен.