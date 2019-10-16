nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Южном микрорайоне Тюмени столкнулись сразу три автомобиля

16 октября 2019, 12:02
Фото: ДТП в Тюмени
Очевидцы сообщают, что на улице Салехардская в Южном микрорайоне произошло ДТП с участием трёх машин. Инцидент отмечен 16 октября.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что столкнулись Toyota, Lada и Skoda. В ГИБДД сообщают, что водитель японского автомобиля не соблюдал безопасную дистанцию. В результате аварии пострадали две женщины из Lada и Skoda. На место ДТП прибыли спасатели МЧС и автомобиль скорой помощи.

Автомобиль отбросило на пешехода после ДТП в центре Тюмени
Узнать подробнее

В Тюменской области пройдет проверка скоростного режима на основных федеральных трассах. До конца недели автомобилистов проконтролируют на соблюдение ограничения скорости. Для этих целей будут использованы скоростемеры и беспилотные летательные аппараты. Основной целью данного мероприятия является уменьшение числа возможных ДТП и контроль за соблюдением правил движения на аварийных участках дорог Тюменской области.

#Новости#Аварии#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25