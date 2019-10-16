В Южном микрорайоне Тюмени столкнулись сразу три автомобиля

Отмечается, что столкнулись Toyota, Lada и Skoda. В ГИБДД сообщают, что водитель японского автомобиля не соблюдал безопасную дистанцию. В результате аварии пострадали две женщины из Lada и Skoda. На место ДТП прибыли спасатели МЧС и автомобиль скорой помощи.
В Тюменской области пройдет проверка скоростного режима на основных федеральных трассах. До конца недели автомобилистов проконтролируют на соблюдение ограничения скорости. Для этих целей будут использованы скоростемеры и беспилотные летательные аппараты. Основной целью данного мероприятия является уменьшение числа возможных ДТП и контроль за соблюдением правил движения на аварийных участках дорог Тюменской области.