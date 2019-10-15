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Учитель ОБЖ, избивший ребенка, собирается оспорить свое увольнение

15 октября 2019, 03:19
Фото: 1Mi
Педагог Боровской школы, который обматерил, а затем избил ученика, хочет через суд обжаловать свое увольнение по статье 336 ТК РФ.
Сюжет
Тюмень
В Боровском учителя ОБЖ уволили за рукоприкладство в отношении детей
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Учителя уволили из школы за применение насильственных методов воспитания. О том, что педагог ОБЖ Виктор Садлинский собирается довести дело до суда сообщается в группе «Виктор Садлинский, мы с тобой!» в соцсети Вконтакте.

Действия педагога не поддержал лишь губернатор Тюменской области Александр Моор, все остальные, в том числе родители школьников, ученики Боровской школы, общественность и экс-санитарный врач РФ и депутат Геннадий Онищенко - заступились за тюменского учителя.

Александр Моор прокомментировал ситуацию с избиением школьника учителем
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После того, как видео инцидента попало в Сеть, им заинтересовался департамент образования и науки Тюменской области, а также Следственный Комитет, который нагрянул в школу с проверкой.

Также была создана петиция в поддержку уволенного учителя.

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