Учитель ОБЖ, избивший ребенка, собирается оспорить свое увольнение

Учителя уволили из школы за применение насильственных методов воспитания. О том, что педагог ОБЖ Виктор Садлинский собирается довести дело до суда сообщается в группе «Виктор Садлинский, мы с тобой!» в соцсети Вконтакте.
Действия педагога не поддержал лишь губернатор Тюменской области Александр Моор, все остальные, в том числе родители школьников, ученики Боровской школы, общественность и экс-санитарный врач РФ и депутат Геннадий Онищенко - заступились за тюменского учителя.
После того, как видео инцидента попало в Сеть, им заинтересовался департамент образования и науки Тюменской области, а также Следственный Комитет, который нагрянул в школу с проверкой.
Также была создана петиция в поддержку уволенного учителя.