Александр Моор прокомментировал ситуацию с избиением школьника учителем

В то время, как тюменские родители и сами школьники встали на сторону педагога, поднявшего руку на ребенка, Александр Моор занимает по этому вопросу другую позицию.
Есть правило, которое никто не имеет право нарушать, - нельзя применять насилие к ребенку! Педагог должен решать свои профессиональные задачи убеждением и влиянием,написал Александр Моор у себя Вконтакте.
Также он предложил разработать специальный прикладной курс «Как педагогу работать с агрессией в школе» и придумать форму поддержки преподавательского состава, оказавшихся в конфликте.
Глава Тюменской области считает, что педагог имеет право на консультацию конфликтолога, а в наиболее сложных случаях необходимо привлекать посредников, которые помогли бы примерить стороны.