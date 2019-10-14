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Александр Моор прокомментировал ситуацию с избиением школьника учителем

14 октября 2019, 05:46
Фото: Правительство Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор высказался по поводу произошедшего на уроке ОБЖ в Боровской школе, где педагог обматерил и избил ученика.

В то время, как тюменские родители и сами школьники встали на сторону педагога, поднявшего руку на ребенка, Александр Моор занимает по этому вопросу другую позицию.

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Есть правило, которое никто не имеет право нарушать, - нельзя применять насилие к ребенку! Педагог должен решать свои профессиональные задачи убеждением и влиянием,написал Александр Моор у себя Вконтакте.

Также он предложил разработать специальный прикладной курс «Как педагогу работать с агрессией в школе» и придумать форму поддержки преподавательского состава, оказавшихся в конфликте.

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Глава Тюменской области считает, что педагог имеет право на консультацию конфликтолога, а в наиболее сложных случаях необходимо привлекать посредников, которые помогли бы примерить стороны.

#Новости#Александр Моор#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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