Около 84% российских семей делают запасы на зиму

При подготовке к зиме россияне предпочитают консервировать помидоры (73%), огурцы (70%), капусту (32%), лесные ягоды, яблоки, кабачки, грибы.
При этом только половина жителей страны занимается заготовками самостоятельно. Другие получают заготовки от родственников или знакомых. Среди граждан пенсионного возраста этот показатель увеличивается до 65%.
Каждый десятый покупает необходимые продукты на рынках и в магазинах. Большинство полагают, что домашние заготовки это вкусно и экономично.
Специалисты отмечают, что за последние 5 лет в Тюменской области на 27% увеличился урожай овощей. В среднем местные агропредприятия собирают 448 ц/га, что является наивысшим показателем в стране. В регионе за это время стало больше закрытых теплиц.