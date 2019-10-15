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Около 84% российских семей делают запасы на зиму

15 октября 2019, 03:00
Фото: pixabay.com
До 84% семей делают заготовки и припасы на зиму. В сёлах и деревнях это значение увеличивается до 93%.

При подготовке к зиме россияне предпочитают консервировать помидоры (73%), огурцы (70%), капусту (32%), лесные ягоды, яблоки, кабачки, грибы.

При этом только половина жителей страны занимается заготовками самостоятельно. Другие получают заготовки от родственников или знакомых. Среди граждан пенсионного возраста этот показатель увеличивается до 65%.

Каждый десятый покупает необходимые продукты на рынках и в магазинах. Большинство полагают, что домашние заготовки это вкусно и экономично.

Специалисты отмечают, что за последние 5 лет в Тюменской области на 27% увеличился урожай овощей. В среднем местные агропредприятия собирают 448 ц/га, что является наивысшим показателем в стране. В регионе за это время стало больше закрытых теплиц.

#Новости#Еда#Подготовка к зиме#Александр Мязин#Общество
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