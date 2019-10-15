Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 16 по 22 октября

Эра искусственного интеллекта уже здесь и сегодня. Всех, кто умеет хорошо перебирать варианты уже имеющегося опыта заменит машина, ибо она способна делать это на порядки эффективнее. В мире искусственного интеллекта востребованы только те, кто способен продуцировать новизну и креативность, кто обладает интуицией. Эмоциональный интеллект - это основа основ креативности и интуиции. Приглашаем предпринимателей, руководителей, лидеров и дивергентов инвестировать свое время, деньги и энергетические ресурсы в свое успешное будущее!