Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 16 по 22 октября

Подробный мастер - класс Андрея Усачёва по разработке деловой игры с пошаговым руководством.
Андрей Усачев, игропрактик, разработчик 10 деловых игр, автор 4 тематических книг, организатор международного фестиваля деловых и психологических игр «Фишка» подробно разберёт с участниками мастер-класса самые актуальные вопросы по теме «Разработка деловой игры»:
Зачем и кому нужны игры:
На мастер-классе пройдет презентация книги Андрея Усачёва «Создание своей игры» и разыграется среди участников
В результате мастер класса участники будут четко понимать, что и как необходимо делать для того, чтобы разработать свою деловую игру, а самые смелые и активные смогут разработать свою игру непосредственно на мастер-классе.
Игры в тренде, регистрируйтесь и научитесь разрабатывать свои игры.
Контактное лицо: Усачёв Андрей, +7 (919) 956-18-85, [email protected]
Когда: 16 октября 18:30 – 21:00
Где: «Точка кипения» (Тюменский Технопарк, ул. Республики, 142)
Ошибки резюме, особенности написания резюме, хитрости резюме, резюме «с разных сторон». Виды, подходы к написанию резюме, его стили. Содержательная часть резюме, как превратить в достоинство.
Подробнее – https://leader-id.ru/event/30803/
Контактное лицо: Дербышева Алёна, +7 (909) 182-84-48, [email protected]
Когда: 17 октября 15:00 – 17:00
Где: «Точка кипения» (Тюменский технопарк, ул. Республики, 142)
Ольга Езикеева: «Убийцы бизнеса или психология поведения в предпринимательстве»
Встреча в рамках конкурса «Тюменская марка».
Регистрация: [email protected] тел. 689379 ( доб. 107)
Когда: 17 октября 17:30 – 19:30
Где: зал ресторана «Столица деревень» (ДК «Нефтяник», ул. Осипенко, 1)
Мастер-класс Александра Завьялова «Как безболезненно внедрить CRM в компанию»
Александр расскажет о своей деятельности и реализованных проектах, кейсах и лайфхаках, а также поделится с участниками, как ему пришла идея создания CRM в Тюмени и кто его вдохновляет.
Регистрация — http://bit.ly/2OH2uUO
Когда: 17 октября 18:00
Где: офис «ОПОРА РОССИИ» (учебный класс, ул. Севастопольская, 31)
Не упусти шанс проверить свой бизнес на прочность и получить эффективные советы от экспертов проекта.
Регистрируйся по ссылке — http://bit.ly/33eyNOZ и будь готов к переменам!
Когда: 17 октября 18:30
Где: офис ТРО «ОПОРА РОССИИ» (ул. Севастопольская, 31)
Авторский мастер-класс «Эмоциональный интеллект: монетизация эмоционального ресурса в бизнесе»
Эра искусственного интеллекта уже здесь и сегодня. Всех, кто умеет хорошо перебирать варианты уже имеющегося опыта заменит машина, ибо она способна делать это на порядки эффективнее. В мире искусственного интеллекта востребованы только те, кто способен продуцировать новизну и креативность, кто обладает интуицией. Эмоциональный интеллект - это основа основ креативности и интуиции. Приглашаем предпринимателей, руководителей, лидеров и дивергентов инвестировать свое время, деньги и энергетические ресурсы в свое успешное будущее!
Автор и ведущий мастер-класса - Скорикова Елена, предприниматель с 28-летним опытом; создатель и ректор международной бизнес-школы «HongKongInternationalSchoolofBusinessPsychologyLimited»; практикующий психолог-консультант (диплом СПбГУ): консультирование предпринимателей; бизнес-психолог: консультирование предприятий.
В программе встречи: выступление спикера, бизнес-нетворкинг и обмен визитками, кофе-брейк и шампанское.
Регистрация обязательна! Подробная информация и регистрация по телефону 89199245410, Екатерина.
Когда: 17 октября 19:00
Где: БЦ «Парус» (ул. 30 лет Победы, 38 ст. 10, пространство «Атриум», 2 этаж).
Конференция «Инвестиции в эпоху турбулентности: иностранный и российский опыт»
По статистике иностранные инвестиции чаще приносят прибыль, чем российские — они оказываются успешными в 83% случаев, тогда как российские примерно в 50%. Почему так происходит и как зарабатывать в этих условиях, возможно ли эффективно инвестировать в России или экономическая ситуация в стране препятствует этому?
Мы рассмотрим текущую экономическую ситуацию в России и мире, попробуем применить зарубежный опыт в условиях российской реальности.
Спикеры:
Антон Шабанов, независимый финансовый эксперт,
Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер «Открытие Брокер».
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
18:30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
19:00 Тимур Нигматуллин - Турбулентный год: торговые войны, повышение ставок ФРС и антироссийские санкции.
20:00 Антон Шабанов - Инвестиции в условиях нестабильности. Россия и западный мир.
21:00 - Диалог с гостями (в формате «вопрос-ответ»)
НАША КОНФЕРЕНЦИЯ БУДЕТ ВАМ ПОЛЕЗНА, ЕСЛИ:
Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация.
Регистрация: https://open-broker.ru/event-tyumen-17-10-2019/
Когда: 17 октября 19:00
Где: Тюменский Технопарк (Республики, 142, 1-ый этаж, конференц-зал «Международный конгресс-холл»).
Открытая встреча «Интеллектуальная собственность для бизнеса: инструмент развития или разрушения?»
Спикер - кандидат юридических наук, партнер ООО «Топ Лигэл Консалтинг», доцент кафедры гражданского права и процесса Института государства и права Тюменского госуниверситета – Вера Гайдук.
На встрече будут затронуты такие вопросы, как:
Встреча будет полезна как владельцам бизнеса, так и начинающим предпринимателям.
Организатор мероприятия: юридическая компания «Топ Лигэл Консалтинг» при помощи проекта «Точка кипения» в Тюмени
Контакты: 8-963-060-65-61, Анна
Когда: 18 октября 10:00 - 12:00
Где: «Точка кипения» (Тюменский Технопарк ул. Республики, 149, зал «Цифрум», 2 этаж)
Вход свободный по предварительной регистрации
IT-инструменты устойчивого развития проекта социального предпринимательства
Интерактивное мероприятие-практикум для представителей малого и среднего бизнеса, социальных предпринимателей, руководителей некоммерческих организаций.
Подробнее - https://leader-id.ru/event/30341/
Контактное лицо: Князева Александра, +7 (3452) 499944, [email protected]
Когда: 19 – 20 октября 11:00 – 17:00
Где: «Точка кипения» (Тюменский технопарк, ул. Республики, 142)
Зачем вам этот тренинг?
Каждый день в мире заключается миллионы сделок. Более 70% этих сделок приносят убытки одной из сторон. Почему так происходит? Все дело в неумение отстаивать свои интересы в переговорах. В неумение справляться со сложным переговорщиком, который расставляет капканы и другие ловушки. Хотите больше зарабатывать? Хотите заключать удачные для себя сделки? Тогда вам осталось сделать один решающий прыжок!
Контактный телефон: 88005500846
Когда: 20 октября
Где: отель «Евразия» (ул. Советская, 20)
«Человек с хорошей книгой в руках никогда не может быть одиноким». Карло Гольдони
Сейчас доступны просто горы информации по различным вопросам. КАК ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ, отфильтровать наиболее полезное среди прочего «шума»? Самостоятельно это сделать сложно – не хватает времени, денег, сил, желания … ХОРОШИМ ПОМОЩНИКОМ в такой ситуации является КНИЖНЫЙ КЛУБ – МЕСТО, ГДЕ МОЖНО поделиться прочитанным, узнать о полезных и интересных книгах, встретить новых людей, пообщаться на разные темы. ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПРАКТИКОВАТЬСЯ В ОРАТОРСКОМ ИСКУССТВЕ!!!
Формы участия:
Когда: 20 октября 18:30 - 20:30
Где: ул.Республики, 26, офис 408.
Стоимость зависит от формы участия:
Информация по тел. 8-922-485-79-31 либо личным сообщением https://vk.com/id18618262
Встреча в рамках конкурса «Тюменская марка».
Регистрация: [email protected] тел. 689379 (доб. 107)
Когда: 22 октября 17:30 – 19:30
Где: парк-отель «ЛетоЛето» (ул. Щербакова, 87, к.1)