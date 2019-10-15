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Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 16 по 22 октября

15 октября 2019, 08:57
Фото: pixabay.com
«Наш город» совместно с проектом «Афиша Тюмень» представляет топ бизнес-мероприятий в областной столице на ближайшую неделю. Активные и деловые горожане смогут разработать деловую игру, посетить тренинги и мастер-классы.
Сюжет
Афиша

1. Разработка деловой игры

Подробный мастер - класс Андрея Усачёва по разработке деловой игры с пошаговым руководством.

Андрей Усачев, игропрактик, разработчик 10 деловых игр, автор 4 тематических книг, организатор международного фестиваля деловых и психологических игр «Фишка» подробно разберёт с участниками мастер-класса самые актуальные вопросы по теме «Разработка деловой игры»:

Зачем и кому нужны игры:

  • Какие виды деловых игр бывают (ролевые, раундовые, настольные, спонтанные и т.д.)
  • В чем отличия между хорошими и «другими» играми
  • Пошаговый алгоритм разработки игры
  • Чек-лист разработчика игры

На мастер-классе пройдет презентация книги Андрея Усачёва «Создание своей игры» и разыграется среди участников

В результате мастер класса участники будут четко понимать, что и как необходимо делать для того, чтобы разработать свою деловую игру, а самые смелые и активные смогут разработать свою игру непосредственно на мастер-классе.

Игры в тренде, регистрируйтесь и научитесь разрабатывать свои игры.

Контактное лицо: Усачёв Андрей, +7 (919) 956-18-85, [email protected]

Когда: 16 октября 18:30 – 21:00

Где: «Точка кипения» (Тюменский Технопарк, ул. Республики, 142)

2. «Ре-зю-ме» в рамках проекта «Джоб-библиотека»

Ошибки резюме, особенности написания резюме, хитрости резюме, резюме «с разных сторон». Виды, подходы к написанию резюме, его стили. Содержательная часть резюме, как превратить в достоинство.

Подробнее – https://leader-id.ru/event/30803/

Контактное лицо: Дербышева Алёна, +7 (909) 182-84-48, [email protected]

Когда: 17 октября 15:00 – 17:00

Где: «Точка кипения» (Тюменский технопарк, ул. Республики, 142)

3. Встреча в рамках конкурса «Тюменская марка».

Ольга Езикеева: «Убийцы бизнеса или психология поведения в предпринимательстве»

Встреча в рамках конкурса «Тюменская марка».

Регистрация: [email protected] тел. 689379 ( доб. 107)

Когда: 17 октября 17:30 – 19:30

Где: зал ресторана «Столица деревень» (ДК «Нефтяник», ул. Осипенко, 1)

4. «Как безболезненно внедрить CRM в компанию»

Мастер-класс Александра Завьялова «Как безболезненно внедрить CRM в компанию»

Александр расскажет о своей деятельности и реализованных проектах, кейсах и лайфхаках, а также поделится с участниками, как ему пришла идея создания CRM в Тюмени и кто его вдохновляет.

Регистрация — http://bit.ly/2OH2uUO

Когда: 17 октября 18:00

Где: офис «ОПОРА РОССИИ» (учебный класс, ул. Севастопольская, 31)

5. Краш-Тест Бизнеса

Не упусти шанс проверить свой бизнес на прочность и получить эффективные советы от экспертов проекта.

Регистрируйся по ссылке — http://bit.ly/33eyNOZ и будь готов к переменам!

Когда: 17 октября 18:30

Где: офис ТРО «ОПОРА РОССИИ» (ул. Севастопольская, 31)

6. Авторский мастер-класс

Авторский мастер-класс «Эмоциональный интеллект: монетизация эмоционального ресурса в бизнесе»

Эра искусственного интеллекта уже здесь и сегодня. Всех, кто умеет хорошо перебирать варианты уже имеющегося опыта заменит машина, ибо она способна делать это на порядки эффективнее. В мире искусственного интеллекта востребованы только те, кто способен продуцировать новизну и креативность, кто обладает интуицией. Эмоциональный интеллект - это основа основ креативности и интуиции. Приглашаем предпринимателей, руководителей, лидеров и дивергентов инвестировать свое время, деньги и энергетические ресурсы в свое успешное будущее!

Автор и ведущий мастер-класса - Скорикова Елена, предприниматель с 28-летним опытом; создатель и ректор международной бизнес-школы «HongKongInternationalSchoolofBusinessPsychologyLimited»; практикующий психолог-консультант (диплом СПбГУ): консультирование предпринимателей; бизнес-психолог: консультирование предприятий.

В программе встречи: выступление спикера, бизнес-нетворкинг и обмен визитками, кофе-брейк и шампанское.

Регистрация обязательна! Подробная информация и регистрация по телефону 89199245410, Екатерина.

Когда: 17 октября 19:00

Где: БЦ «Парус» (ул. 30 лет Победы, 38 ст. 10, пространство «Атриум», 2 этаж).

7. Конференция про инвестиции

Конференция «Инвестиции в эпоху турбулентности: иностранный и российский опыт»

По статистике иностранные инвестиции чаще приносят прибыль, чем российские — они оказываются успешными в 83% случаев, тогда как российские примерно в 50%. Почему так происходит и как зарабатывать в этих условиях, возможно ли эффективно инвестировать в России или экономическая ситуация в стране препятствует этому?

Мы рассмотрим текущую экономическую ситуацию в России и мире, попробуем применить зарубежный опыт в условиях российской реальности.

Спикеры:

Антон Шабанов, независимый финансовый эксперт,

Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер «Открытие Брокер».

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

18:30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

19:00 Тимур Нигматуллин - Турбулентный год: торговые войны, повышение ставок ФРС и антироссийские санкции.

20:00 Антон Шабанов - Инвестиции в условиях нестабильности. Россия и западный мир.

21:00 - Диалог с гостями (в формате «вопрос-ответ»)

НАША КОНФЕРЕНЦИЯ БУДЕТ ВАМ ПОЛЕЗНА, ЕСЛИ:

  • вы задумываетесь о том, как прибыльно распорядиться накоплениями,
  • вы хотите познакомиться с эффективными торговыми стратегиями,
  • вы интересуетесь новыми инвестиционными идеями от опытных биржевых экспертов,
  • вы предпочитаете учиться на чужих ошибках, чтобы не совершать собственных.

Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация.

Когда: 17 октября 19:00

Где: Тюменский Технопарк (Республики, 142, 1-ый этаж, конференц-зал «Международный конгресс-холл»).

8. Открытая встреча

Открытая встреча «Интеллектуальная собственность для бизнеса: инструмент развития или разрушения?»

Спикер - кандидат юридических наук, партнер ООО «Топ Лигэл Консалтинг», доцент кафедры гражданского права и процесса Института государства и права Тюменского госуниверситета – Вера Гайдук.

На встрече будут затронуты такие вопросы, как:

  • Когда в бизнесе появляется интеллектуальная собственность?
  • Кто в бизнесе правообладатель интеллектуальной собственности: компания, предприниматель, работник, заказчик, исполнитель, третье лицо, государство?
  • Когда интеллектуальная собственность является инструментом развития бизнеса?
  • Как можно за счет прав интеллектуальной собственности увеличить стоимость имущества компании, создать новую компанию, взять кредиты, привлечь инвесторов, масштабировать бизнес, выйти на зарубежные рынки?
  • Когда интеллектуальная собственность становится инструментом разрушения бизнеса?
  • Как предупредить нарушения прав интеллектуальной собственности?
  • Как пресечь нарушения прав на интеллектуальную собственность?
  • Как получить компенсацию, возместить убытки нарушениями прав на интеллектуальную собственность?

Встреча будет полезна как владельцам бизнеса, так и начинающим предпринимателям.

Организатор мероприятия: юридическая компания «Топ Лигэл Консалтинг» при помощи проекта «Точка кипения» в Тюмени

Контакты: 8-963-060-65-61, Анна

Когда: 18 октября 10:00 - 12:00

Где: «Точка кипения» (Тюменский Технопарк ул. Республики, 149, зал «Цифрум», 2 этаж)

Вход свободный по предварительной регистрации

9. IT-инструменты устойчивого развития проекта

IT-инструменты устойчивого развития проекта социального предпринимательства

Интерактивное мероприятие-практикум для представителей малого и среднего бизнеса, социальных предпринимателей, руководителей некоммерческих организаций.

Контактное лицо: Князева Александра, +7 (3452) 499944, [email protected]

Когда: 19 – 20 октября 11:00 – 17:00

Где: «Точка кипения» (Тюменский технопарк, ул. Республики, 142)

10. Тренинг Игоря Рызова «Жесткие переговоры»

Зачем вам этот тренинг?

  • Если вы руководитель – вы будете более эффективно управлять своими подчиненными, сможете отстоять интересы свои и своей компании на самом высоком уровне.
  • Если специалист по продажам, закупкам, логистике, маркетингу – вы будете двигаться на два шага быстрее ваших конкурентов, ваши даже самые жесткие и несговорчивые оппоненты, будут чаще соглашаться с вами и вести переговоры конструктивно.
  • Если вы врач, учитель, инженер и т.д. – вы имеете возможность увеличить свои доходы, научиться убеждать своих коллег, руководителей, заказчиков.

Каждый день в мире заключается миллионы сделок. Более 70% этих сделок приносят убытки одной из сторон. Почему так происходит? Все дело в неумение отстаивать свои интересы в переговорах. В неумение справляться со сложным переговорщиком, который расставляет капканы и другие ловушки. Хотите больше зарабатывать? Хотите заключать удачные для себя сделки? Тогда вам осталось сделать один решающий прыжок!

Контактный телефон: 88005500846

Когда: 20 октября

Где: отель «Евразия» (ул. Советская, 20)

11. Книжный клуб

«Человек с хорошей книгой в руках никогда не может быть одиноким». Карло Гольдони

Сейчас доступны просто горы информации по различным вопросам. КАК ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ, отфильтровать наиболее полезное среди прочего «шума»? Самостоятельно это сделать сложно – не хватает времени, денег, сил, желания … ХОРОШИМ ПОМОЩНИКОМ в такой ситуации является КНИЖНЫЙ КЛУБ – МЕСТО, ГДЕ МОЖНО поделиться прочитанным, узнать о полезных и интересных книгах, встретить новых людей, пообщаться на разные темы. ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПРАКТИКОВАТЬСЯ В ОРАТОРСКОМ ИСКУССТВЕ!!!

Формы участия:

  1. Просто прийти послушать.
  2. «Почему я рекомендую прочитать» - рассказ о книге на 5-10 минут.
  3. «Конспект» – подробный рассказ о прочитанной книге (продолжительность до 1 часа. Согласовывается заранее! Одна встреча – один конспект).

Когда: 20 октября 18:30 - 20:30

Где: ул.Республики, 26, офис 408.

Стоимость зависит от формы участия:

  • просто послушать – 400 рублей,
  • представить книгу – 300 рублей,
  • представить конспект – вход свободный.

Информация по тел. 8-922-485-79-31 либо личным сообщением https://vk.com/id18618262

12. Владимир Шевчик: «Холдинг - сегодня, завтра»

Встреча в рамках конкурса «Тюменская марка».

Регистрация: [email protected] тел. 689379 (доб. 107)

Когда: 22 октября 17:30 – 19:30

Где: парк-отель «ЛетоЛето» (ул. Щербакова, 87, к.1)

#Афиша#Тюмень#Карточки#Радик Енчу
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