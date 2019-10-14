На ремонт туалетов в «Гилевской роще» планируется потратить 2 миллиона рублей

Прием заявок на участие в электронном аукционе по выбору подрядчика для выполнения работ по ремонту общественных туалетов, расположенных на территории лесопарка «Гилевская роща» начался 11 октября. Максимальная стоимость контракта составляет 1 913 364 рубля. За эту сумму поставщик должен в течение 55 дней отремонтировать и обустроить 3 общественных туалета. Аукцион в электронной форме пройдёт 23 октября. Заказчиком выступает МКУ «Леспаркхоз».
Благоустройство парков является серьёзной статьей расходов в городском бюджете. Например, на осуществление работ по благоустройству сквера Якова Неумоева потратят 170 миллионов рублей, а на строительство велосипедной дорожки от набережной р. Тура до парка «Гилевская роща» было выделено почти 100 миллионов рублей.