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На ремонт туалетов в «Гилевской роще» планируется потратить 2 миллиона рублей

14 октября 2019, 10:25
Фото: «Наш город»
В «Гилевской роще» собираются отремонтировать туалеты. На эти цели из бюджета города выделяется почти 2 миллиона рублей.
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Тюмень

Прием заявок на участие в электронном аукционе по выбору подрядчика для выполнения работ по ремонту общественных туалетов, расположенных на территории лесопарка «Гилевская роща» начался 11 октября. Максимальная стоимость контракта составляет 1 913 364 рубля. За эту сумму поставщик должен в течение 55 дней отремонтировать и обустроить 3 общественных туалета. Аукцион в электронной форме пройдёт 23 октября. Заказчиком выступает МКУ «Леспаркхоз».

На благоустройство сквера Якова Неумоева в Тюмени потратят 170 млн рублей
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Благоустройство парков является серьёзной статьей расходов в городском бюджете. Например, на осуществление работ по благоустройству сквера Якова Неумоева потратят 170 миллионов рублей, а на строительство велосипедной дорожки от набережной р. Тура до парка «Гилевская роща» было выделено почти 100 миллионов рублей.

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#Новости#Закупки#Гилевская роща#Тюмень#Муниципальные закупки#Никита Кифорук#Экономика
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