На ремонт туалетов в «Гилевской роще» планируется потратить 2 миллиона рублей

Прием заявок на участие в электронном аукционе по выбору подрядчика для выполнения работ по ремонту общественных туалетов, расположенных на территории лесопарка «Гилевская роща» начался 11 октября. Максимальная стоимость контракта составляет 1 913 364 рубля. За эту сумму поставщик должен в течение 55 дней отремонтировать и обустроить 3 общественных туалета. Аукцион в электронной форме пройдёт 23 октября. Заказчиком выступает МКУ «Леспаркхоз».