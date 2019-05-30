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На благоустройство сквера Якова Неумоева в Тюмени потратят 170 млн рублей

30 мая 2019, 06:53
Фото: pixabay.com
В ближайшее время в Тюмени начнется благоустройство сквера Якова Неумоева. На эти цели потратят 170 млн рублей. Средства поступят из бюджета областной столицы.

На сайте госзакупок, на котором появилась заявка на работы по благоустройству, сказано, что подрядчик будет обязан установить в сквере скульптуру герою Советского Союза Якову Неумоеву со стелами на входе, 27 силуминовых стел с надписью «Мы победили».

Кроме того, в сквере планируют обустроить асфальтовые пешеходные дорожки и тротуары из брусчатки, проезд и парковки, установить игровые и спортплощадки с травмобезопасным покрытием, площадки под ларьки и киоски, туалет, площадку для выгула собак.

Помимо этого в сквере постелят рулонный газон, высадят деревья, кустарники и многолетние растения.

Подрядчику отводится на работы по благоустройству сквера два года.

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#Новости#Благоустройство#Скверы#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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