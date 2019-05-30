На благоустройство сквера Якова Неумоева в Тюмени потратят 170 млн рублей

На сайте госзакупок, на котором появилась заявка на работы по благоустройству, сказано, что подрядчик будет обязан установить в сквере скульптуру герою Советского Союза Якову Неумоеву со стелами на входе, 27 силуминовых стел с надписью «Мы победили».
Кроме того, в сквере планируют обустроить асфальтовые пешеходные дорожки и тротуары из брусчатки, проезд и парковки, установить игровые и спортплощадки с травмобезопасным покрытием, площадки под ларьки и киоски, туалет, площадку для выгула собак.
Помимо этого в сквере постелят рулонный газон, высадят деревья, кустарники и многолетние растения.
Подрядчику отводится на работы по благоустройству сквера два года.