На благоустройство сквера Якова Неумоева в Тюмени потратят 170 млн рублей

Кроме того, в сквере планируют обустроить асфальтовые пешеходные дорожки и тротуары из брусчатки, проезд и парковки, установить игровые и спортплощадки с травмобезопасным покрытием, площадки под ларьки и киоски, туалет, площадку для выгула собак.