Анастасия Баловацкая из Тюмени вышла в финал конкурса «Мисс Офис — 2019»

Финалистки определились при помощи интернет-голосования на сайте конкурса. В поддержку конкурсанток было отдано более 2 млн голосов. В финал прошли участницы из 19 российских городов и 10 стран. Девушек ждет подготовка к решающему шоу: спортивные тренировки, репетиции, примерки. Финал конкурса красоты «Мисс Офис — 2019» пройдет 23 ноября 2019 года в столице во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В этот день 30 финалисток будут бороться за корону и 2 млн рублей.