nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Анастасия Баловацкая из Тюмени вышла в финал конкурса «Мисс Офис — 2019»

14 октября 2019, 10:19
Фото: Мисс Офис
В финал Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2019» в числе 30 девушек вышла Анастасия Баловацкая, которая будет представлять Тюмень.
Сюжет
Тюмень

У тюменки появилась возможность представить свой город на финальном шоу в Москве и получить главный приз — 2 млн рублей. Анастасия Баловацкая является специалистом департамента внеучебной деятельности ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». Залогом своего успеха Анастасия считает постоянное саморазвитие.

— Положительный настрой и искренняя улыбка помогают мне в решении любых задач. А еще я всегда превращаю свои мечты в цели, — говорит финалистка.

В конкурсе Playboy примут участие сразу две девушки из Тюмени
Узнать подробнее

Финалистки определились при помощи интернет-голосования на сайте конкурса. В поддержку конкурсанток было отдано более 2 млн голосов. В финал прошли участницы из 19 российских городов и 10 стран. Девушек ждет подготовка к решающему шоу: спортивные тренировки, репетиции, примерки. Финал конкурса красоты «Мисс Офис — 2019» пройдет 23 ноября 2019 года в столице во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В этот день 30 финалисток будут бороться за корону и 2 млн рублей.

#Новости#Общество#Вузы#Конкурсы#Тюмень#Виктория Ахремчук
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25