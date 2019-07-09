В конкурсе Playboy примут участие сразу две девушки из Тюмени

Год назад Элина Мюллер уже пыталась попасть на обложку мужского журнала, однако победу в конкурсе она так и не одержала. По словам девушки, она начала увлекаться фотографией около семи лет назад. Также в ее интересы входит верховая езда, стрельба из гладкоствольного оружия, экстремальные виды спорта.