В конкурсе Playboy примут участие сразу две девушки из Тюмени

Год назад Элина Мюллер уже пыталась попасть на обложку мужского журнала, однако победу в конкурсе она так и не одержала. По словам девушки, она начала увлекаться фотографией около семи лет назад. Также в ее интересы входит верховая езда, стрельба из гладкоствольного оружия, экстремальные виды спорта.
Тюменка Элина Мюллер входила в сотню самых сексуальных девушек страны по версии журнала Maxim.
По словам Элины Мюллер, в этом году ей попалась сильная соперница в лице Анны Ануфриевой, которая отправила заявку на конкурс, указав, что работает на госслужбе. Разгорелся скандал, после чего ей пришлось уйти с работы. Однако позднее ее пригласили на очный кастинг.