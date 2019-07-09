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В конкурсе Playboy примут участие сразу две девушки из Тюмени

9 июля 2019, 04:41
Фото: Playboyrussia.com
В фотосессии для обложки мужского журнала Playboy примет участие наша землячка — Элина Мюллер. Ранее стало известно, что на конкурс заявилась еще одна тюменка Анна Ануфриева, после чего ей пришлось уволится с госслужбы.
Сюжет
Тюмень

Год назад Элина Мюллер уже пыталась попасть на обложку мужского журнала, однако победу в конкурсе она так и не одержала. По словам девушки, она начала увлекаться фотографией около семи лет назад. Также в ее интересы входит верховая езда, стрельба из гладкоствольного оружия, экстремальные виды спорта.

Тюменка Элина Мюллер входила в сотню самых сексуальных девушек страны по версии журнала Maxim.

По словам Элины Мюллер, в этом году ей попалась сильная соперница в лице Анны Ануфриевой, которая отправила заявку на конкурс, указав, что работает на госслужбе. Разгорелся скандал, после чего ей пришлось уйти с работы. Однако позднее ее пригласили на очный кастинг.

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#Новости#Тюменская область#Конкурсы#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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