Юных тюменцев ждут цифровые уроки

В регионе внедряется пилотный проект цифровых сценариев уроков по математике для второклассников, который проходит в рамках национального проекта «Образование».
На образовательной платформе Учи.ру. тюменские школьники уже смогли бесплатно поучаствовать в олимпиадах. Теперь полюбившиеся ребятам игровые формы заданий будут использованы на уроках.
Специально для этого разработана рабочая программа по математике. Фора смешанного обучения позволить педагогу выстроить индивидуальную траекторию для каждого ребенка и давать индивидуальные домашние задания разной сложности. Предусмотрели несколько уровней проверки знаний, учитель своевременно выявит «пробелы» каждого ученика и восполнит их. Статистика в режиме реального времени подскажет, кому требуются дополнительные задания.
Пилотные проекты апробируются в тюменских школах: №67 и №92, гимназии №49, лицее №81, в Заводоуковской школе №2 и Комсомольской школе Заводоуковского округа. В будущем планируется распространить их опыт на все школы области.