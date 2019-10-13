Юных тюменцев ждут цифровые уроки

Специально для этого разработана рабочая программа по математике. Фора смешанного обучения позволить педагогу выстроить индивидуальную траекторию для каждого ребенка и давать индивидуальные домашние задания разной сложности. Предусмотрели несколько уровней проверки знаний, учитель своевременно выявит «пробелы» каждого ученика и восполнит их. Статистика в режиме реального времени подскажет, кому требуются дополнительные задания.