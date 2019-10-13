nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Юных тюменцев ждут цифровые уроки

13 октября 2019, 07:02
Фото: pixabay.com
С помощью компьютеров и планшетов тюменские учителя смогут дополнять обычные уроки интерактивными заданиями, которые ученики будут выполнять как индивидуально, так и в группах.

В регионе внедряется пилотный проект цифровых сценариев уроков по математике для второклассников, который проходит в рамках национального проекта «Образование».

На образовательной платформе Учи.ру. тюменские школьники уже смогли бесплатно поучаствовать в олимпиадах. Теперь полюбившиеся ребятам игровые формы заданий будут использованы на уроках.

Депутат Госдумы Смолин: в школе под Тюменью поступили по закону, уволив учителя
Узнать подробнее

Специально для этого разработана рабочая программа по математике. Фора смешанного обучения позволить педагогу выстроить индивидуальную траекторию для каждого ребенка и давать индивидуальные домашние задания разной сложности. Предусмотрели несколько уровней проверки знаний, учитель своевременно выявит «пробелы» каждого ученика и восполнит их. Статистика в режиме реального времени подскажет, кому требуются дополнительные задания.

Пилотные проекты апробируются в тюменских школах: №67 и №92, гимназии №49, лицее №81, в Заводоуковской школе №2 и Комсомольской школе Заводоуковского округа. В будущем планируется распространить их опыт на все школы области.

#Новости#Образование#Наука#Школы#Касается каждого#Тюмень#Виктория Ахремчук#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25