«Запсибнефтехим-3» строить не будут

Между тем в Тобольске заканчиваются работы по запуску основного завода. В сентябре «Запсибнефтехим» получил первый пропилен после «огненного» запуска компрессора пирогаза. Пламя от труб очевидцы могли увидеть за 30 км от города. Стоимость завода оценивается в 8 млрд долларов.