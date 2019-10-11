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«Запсибнефтехим-3» строить не будут

11 октября 2019, 10:58
Фото: «Криминальный Тобольск» Вконтакте
Корпорация «Сибур» не собирается строить ещё один завод «Запсибнефтехим». В настоящее время специалисты компании занимаются запуском уже построенного производства.

Других проектов на стадии производства или проектирования в корпорации нет. Об этом сообщили в пресс-службе Тобольской промплощадки «Сибура».

Ранее Владимир Майер рассказал о возможной подготовке проекта завода «Запсибнефтехим-3». Однако отметил, что комментировать работу компании он не может.

«Считаю, что в ближайшие год, максимум два, «Сибур» выйдет на новые технологии», - отметил Майер.

В Тобольске через пару лет может появиться «Запсибнефтехим-3»
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Между тем в Тобольске заканчиваются работы по запуску основного завода. В сентябре «Запсибнефтехим» получил первый пропилен после «огненного» запуска компрессора пирогаза. Пламя от труб очевидцы могли увидеть за 30 км от города. Стоимость завода оценивается в 8 млрд долларов.

#Новости#Завод#Тобольск#Александр Мязин#Экономика
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