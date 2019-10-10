В Тобольске через пару лет может появиться «Запсибнефтехим-3»

«Сибур» может построить нефтехимический комбинат «ЗапСибНефтехим-3» в ближайшие несколько лет.
«Я сейчас не могу судить за "Сибур", но теоретически прорабатывается строительство "Заспибнефтехим-3". Идет речь, где будет находиться площадка», – сказал он.
В беседе с журналистами Майер добавил, что сейчас идет предпроектная работа. Он уточнил, что «это не уровень слухов, но и не уровень принятия решения».
Также депутат сказал, что для конкуренции необходимо развитие.
«Считаю, что в ближайшие год, максимум два, "Сибур" выйдет на новые технологии на тобольской промышленной площадке», – сказал Майер.