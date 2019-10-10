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В Тобольске через пару лет может появиться «Запсибнефтехим-3»

10 октября 2019, 12:26
Фото: www.sibur.ru
«Сибур» может построить нефтехимический комбинат «ЗапСибНефтехим-3». Об этом заявил сегодня, 10 октября, на заседании профильного комитета депутат Тюменской областной думы Владимир Майер.
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Тюмень

«Сибур» может построить нефтехимический комбинат «ЗапСибНефтехим-3» в ближайшие несколько лет.

«Я сейчас не могу судить за "Сибур", но теоретически прорабатывается строительство "Заспибнефтехим-3". Идет речь, где будет находиться площадка», – сказал он.

В беседе с журналистами Майер добавил, что сейчас идет предпроектная работа. Он уточнил, что «это не уровень слухов, но и не уровень принятия решения».

Также депутат сказал, что для конкуренции необходимо развитие.

«Считаю, что в ближайшие год, максимум два, "Сибур" выйдет на новые технологии на тобольской промышленной площадке», – сказал Майер.

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#Новости#СИБУР#Владимир Майер#ЗапСибНефтехим#Тюмень#Эксклюзив#Радик Енчу#Политика
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