В Голышманово злоумышленники похитили деньги из купюроприемника модуля розлива воды

В полицию МО МВД России «Голышмановский» поступило сообщение о краже денег из автомата по розлива воды. В ходе проведенного расследования выяснилось, что неизвестные при помощи лома взломали купюроприемник модуля и украли из него 3 тыс. рублей.
Злоумышленников вскоре удалось задержать, ими оказались двое молодых людей. Они уже сознались в совершенном преступлении.
По данному факту возбуждено уголовное дело, молодым людям грозит максимальное наказание в виде заключения под стражу на срок до пяти лет.