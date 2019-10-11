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В Голышманово злоумышленники похитили деньги из купюроприемника модуля розлива воды

11 октября 2019, 05:05
Фото: 1Mi
В Голышманово задержали двух молодых людей, причастных к краже денежных средств из купюроприемника модуля розлива очищенной воды. Ущерб оценили в 3 тыс. рублей.
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Тюмень

В полицию МО МВД России «Голышмановский» поступило сообщение о краже денег из автомата по розлива воды. В ходе проведенного расследования выяснилось, что неизвестные при помощи лома взломали купюроприемник модуля и украли из него 3 тыс. рублей.

Злоумышленников вскоре удалось задержать, ими оказались двое молодых людей. Они уже сознались в совершенном преступлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, молодым людям грозит максимальное наказание в виде заключения под стражу на срок до пяти лет.

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#Новости#Кражи#Голышманово#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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